Éric Lapointe fait une rare sortie publique avec un de ses fils

On se souviendra qu'Éric Lapointe était le coach de Ludovick Bourgeois à La voix en 2017, compétition que ce dernier a d'ailleurs remportée avec brio.

Parmi les convives, on retrouvait le chanteur Éric Lapointe , quelques semaines après l'entrevue-choc qu'il a accordée à Sophie Durocher sur les ondes de TVA, pour parler de ses déboires des dernières années.

Sur le tapis rouge, la complicité était au rendez-vous, et Christophe a notamment eu l'occasion de rencontrer d'autres artistes, comme en témoigne la photo ci-dessous prise avec le comédien Emmanuel Auger.

Si Christophe ne partage pas la passion pour la musique de son papa, il se dit « très très très très très fier » de lui. On pouvait d'ailleurs sentir toute son admiration dans ses commentaires et son attitude. De son côté, Christophe souligne plutôt son intérêt pour les jeux vidéo et le basket. Il nous a aussi confié que son père est un excellent cuisinier.

N'est-ce pas attendrissant? Nous leur souhaitons une suite pavée de bons moments ensemble.

Éric Lapointe poursuit la tournée de son album Je marche dans ma vie, partout au Québec.