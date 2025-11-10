Quel talent! couronne un artiste unique et irrésistible

Ce lundi, au terme d'une saison particulièrement relevée, le public couronnait le grand gagnant de la deuxième saison de Quel talent!, une soirée remplie d'émotions.

Pour l'occasion, les juges Serge Denoncourt, Marie-Mai, Anne Dorval et Rachid Badouri étaient élégants et prêts à se faire surprendre et émouvoir par les sept finalistes de la saison.

La soirée a commencé en grand, tandis que la reine Marie-Mai foulait la scène du Monument national avec grâce et énergie, pour chanter un medley de ses succès, accompagnée par les gagnants de la première saison, la troupe de danse Stardust, ainsi que les sept finalistes de cette année. De quoi donner le ton pour la suite!

Alors qu'en coulisses, Serge Denoncourt blaguait sur le problème technique majeur qui a retardé le dévoilement des gagnants de la saison dernière, on se souhaitait une meilleure chance cette fois.

Le public a choisi de couronner, comme grand gagnant de la deuxième saison de Quel talent, le seul et unique Jerry Tremblay, qui a célébré en flashant son symbole de « rock on », sous une pluie de confettis.

« J'ai vraiment besoin d'argent !» Voilà les mots que Jerry Tremblay avait lancés durant sa mise en scène à la fois captivante et hilarante, tandis qu'il présentait son enfant à la caméra, pour émouvoir son public qui l'aime déjà d'amour! Dans un numéro alliant le vélo acrobatique et l'équilibrisme, l'artiste de cirque a su nous faire rire à gorge déployée. « On a eu le courage d'amener Jerry en finale », s'est exclamé Serge, fier, alors que la foule en studio scandait le nom de Jerry. Nous n'avons pas fini de voir cet hilarant clown sur nos scènes québécoises!

C'est donc 100 000 $ que remporte Jerry Tremblay, où plutôt celui qui l'interprète et qu'on vous présente ici.

Une étoile est née et celle-ci risque de nous faire rire BEAUCOUP dans les prochaines années!