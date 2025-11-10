Quel talent! couronne un artiste unique et irrésistible

Ce lundi, au terme d'une saison particulièrement relevée, le public couronnait le grand gagnant de la deuxième saison de Quel talent!, une soirée remplie d'émotions.
Pour l'occasion, les juges Serge Denoncourt, Marie-Mai, Anne Dorval et Rachid Badouri étaient élégants et prêts à se faire surprendre et émouvoir par les sept finalistes de la saison.
La soirée a commencé en grand, tandis que la reine Marie-Mai foulait la scène du Monument national avec grâce et énergie, pour chanter un medley de ses succès, accompagnée par les gagnants de la première saison, la troupe de danse Stardust, ainsi que les sept finalistes de cette année. De quoi donner le ton pour la suite!
Alors qu'en coulisses, Serge Denoncourt blaguait sur le problème technique majeur qui a retardé le dévoilement des gagnants de la saison dernière, on se souhaitait une meilleure chance cette fois.
Le public a choisi de couronner, comme grand gagnant de la deuxième saison de Quel talent, le seul et unique Jerry Tremblay, qui a célébré en flashant son symbole de « rock on », sous une pluie de confettis.
« J'ai vraiment besoin d'argent !» Voilà les mots que Jerry Tremblay avait lancés durant sa mise en scène à la fois captivante et hilarante, tandis qu'il présentait son enfant à la caméra, pour émouvoir son public qui l'aime déjà d'amour! Dans un numéro alliant le vélo acrobatique et l'équilibrisme, l'artiste de cirque a su nous faire rire à gorge déployée. « On a eu le courage d'amener Jerry en finale », s'est exclamé Serge, fier, alors que la foule en studio scandait le nom de Jerry. Nous n'avons pas fini de voir cet hilarant clown sur nos scènes québécoises!
C'est donc 100 000 $ que remporte Jerry Tremblay, où plutôt celui qui l'interprète et qu'on vous présente ici.
Une étoile est née et celle-ci risque de nous faire rire BEAUCOUP dans les prochaines années!
Des numéros éclatants
Les festivités ont été lancées par la troupe de danse kpop East2West, fort populaire sur les réseaux sociaux, qui a offert une performance entraînante, coordonnée et irrésistible sur la chanson « Rock With You » de Seventeen. La porte-parole du groupe s'est réjouie, après le numéro, de pouvoir enfin partager leur culture avec le Québec, sur l'une des plus belles tribunes artistiques au Québec. On n'aurait pu mieux dire! Nous espérons les revoir très bientôt!
Suivait Francesco Vignone, jeune chanteur d'opéra qui épate depuis le début de la compétition avec sa candeur et sa puissante voix. Ce soir, il a osé aborder la chanson « The Prayer » d'Andrea Bocelli, une pièce marquante qu'il a livrée avec la plus grande maîtrise, faisant couler les larmes autour de lui. « Là, tu m'as fait pleurer », lui a lancé Serge Denoncourt, les yeux encore humides, après sa performance.
La chanteuse lyrique Klara Martel-Laroche a fait la preuve, encore ce soir, de sa très grande versatilité et de l'amplitude de sa voix, en offrant un medley de « J'aurais voulu être un artiste » et une pièce de la comédie musicale Cabaret. Son audace lui aura permis de briller sur la scène de Quel talent! à chaque moment de la compétition. Peu importe ce qu'il arrivait, Klara sortait gagnante de Quel talent!, puisqu'elle a épaté Serge Denoncourt qui lui a offert de l'accompagner pour l'une de ses productions chez nos voisins du Sud. Un talent exceptionnel!
Si elles ont été victimes d'un court problème avec le piano, Maya et Maëva ne se sont pas laissées ébranler par la situation. Les deux jeunes femmes, fortes et fières, ont interprété « I Have Nothing » de Whitney Houston avec brillance. La pianiste a même troqué son piano pour une batterie pendant le numéro, surprenant tout le monde au passage. En larmes, Marie-Mai a souligné le professionnalisme des deux artistes qui ont été inébranlables. « On ne pouvait pas ne pas les amener en finale, elles sont juste ben bonnes! », ajoutait Serge, avant que Rachid rappelle qu'il s'agissait de son Golden Buzzer.
C'est sur la chanson « Casting » de Christophe Maé que la jeune Juliette Boulanger s'est exécutée pour cette finale, entourée d'une chorale d'enfants. Alors qu'elle terminait son tour de chant, des larmes roulaient sur les joues de Juliette, comme pour les juges, très émus de sa performance. « Tu as chanté ta vie ce soir », lui a lancé Rachid Badouri. Serge lui a prédit, avec justesse, une première partie de Charlotte Cardin dans six ans, une nomination à l'Adisq dans 10 ans et bien plus, dans une carrière qu'on lui prédit florissante. Nul doute que les plus grandes scènes seront à elle bientôt! « C'est en travaillant fort et en étant bien entouré qu'on peut aller plus loin et accomplir nos rêves », a lancé Juliette, inspirante, à la foule en studio.
Pour clore la soirée, Adeline et Jr. Maddripp se sont emparés de la scène avec puissance, abordant les origines de leur duo improbable. Un tour de piste alliant le krump et le chant, tandis qu'Adeline a fait preuve une nouvelle fois de son talent vocal. Depuis le début de la compétition, cette alliance inédite nous a fait vivre toutes les émotions, du rire aux larmes. Nous espérons les revoir encore en encore, et nous laisser à nouveau émouvoir par leur formidable complicité.