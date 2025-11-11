Vidéo : Jerry Tremblay réagit à sa façon à sa victoire à Quel talent!

Ce lundi, au terme d'une saison particulièrement relevée de Quel talent!, le public a couronné l'unique Jerry Tremblay, qui nous aura fait vivre toutes les émotions cet automne.

L'humoriste et artiste de cirque a livré un numéro hilarant, mélangeant le vélo acrobatique et l'équilibrisme, qui a fait mouche autant auprès du public que des juges de la compétition. L'apparition de la fille de Jerry Tremblay, une enfant avec le look caractéristique de son père, a particulièrement marqué les esprits.

Lisez notre compte rendu de la finale ici.

Il faut dire que Jerry Tremblay semblait déjà avoir l'avantage auprès du public, même avant la diffusion en direct de la finale. La nouvelle coqueluche du Québec fait réagir partout où il passe!

Nous avons eu le plaisir, et l'inconfort (lol), de discuter avec lui après sa victoire, un moment parfaitement étrange que vous pouvez visionner dans l'entête de cet article.

Fidèle à lui-même, Jerry Tremblay reste Jerry Tremblay, même pour les journalistes!

On vous parle ici de l'artiste qui se cache sous ce personnage déjanté et irrésistible.