Qui se cache derrière le personnage de Jerry Tremblay?

Jerry Tremblay a réussi à se tailler une place jusqu'en finale de Quel talent!

Armé de son bandana, sa coupe Longueuil et sa chemise enflammée, il a réussi à convaincre les juges que ses talents particuliers (le vélo acrobatique et le yoyo) ainsi que son humour décalé se démarquaient des autres concurrents.

Qui se cache sous le costume de Jerry? L'artiste en question s'appelle Maxime Poulin (voyez sa photo ici). Il est totalement différent de son personnage, n'est-ce pas?

Maxime a vécu son enfance à travers les sports extrêmes. À l'adolescence, il a découvert le cirque. Diplômé en vélo acrobatique à l'École nationale de cirque de Montréal, il a aussi la chance de se former en interprétation de personnages clownesques.

Dès le début de sa carrière, il remporte plusieurs prix dans de prestigieux festivals européens, dont la 18e et 19e place au Championnat du monde de vélo artistique, et a créé son propre spectacle solo. Si Jerry est sa vocation principale ces jours-ci, il a aussi créé un spectacle avec un autre personnage, soit le Vieillard. Voyez une image ci-dessous.

