Les téléspectateurs déplorent que ce candidat de Quel talent! n'ait pas été choisi pour la finale

Ce lundi était présenté la première partie, de deux, des demi-finales de Quel talent!, un épisode dans lequel nous avons vécu toutes les émotions.

Le choix des juges s'est avéré particulièrement difficile, ce qui les a d'ailleurs incités à modifier les règles du jeu, pour leur permettre de sélectionner une quatrième personne pour la finale. Le même choix devra être fait pour la deuxième demi-finale ce mardi soir.

Adeline et JR Maddripp, East2west, Francesco Vignone et, in extremis, Juliette Boulanger ont été choisis pour se rendre en finale.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux téléspectateurs déplorent le fait que le mentaliste Edward Gebrael (voir sa photo ici) n'ait pas été choisi par les juges.

Celui-ci a offert un numéro particulièrement épatant, dans lequel il a entrepris de lire dans les pensées des juges, sans commettre de faux pas. Celui-ci a évidemment eu droit aux acclamations de la foule, tout comme aux éloges des juges.

Pourtant, il n'a pas été sélectionné pour poursuivre l'aventure. Pourquoi?

Il est vrai qu'avec les choix faits hier, on retrouve des danseurs et des chanteurs en finale, mais pas beaucoup de diversité dans les disciplines sélectionnées. Edward Gebrael aurait pu ajouter une carte au jeu. Par contre, il est vrai que TOUS les candidats de ce lundi ont offert des performances incroyables, rendant cornélien le choix des juges.

Nul doute qu'Edward Gebrael se verra offrir bientôt des opportunités qui nous permettront de voir son talent sur toutes les scènes du Québec. Cela nous semble d'une évidence même! Avec les numéros qu'il a présentés, le mentaliste a réussi à se faire connaître et apprécier du grand public, ce qui est une victoire en soi. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite!

L'émission se poursuit du lundi au jeudi à 19 h 30. La grande finale sera diffusée le lundi 10 novembre.