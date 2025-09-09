Accueil
Que se passe-t-il avec Mick Vanier dans Les armes?

Mort ou vif?

Les armes
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Si vous avez vu le premier épisode de la deuxième saison des Armes, vous savez maintenant que certains personnages manquent à l'appel. La recrue du JTF-16, Mick Vanier (Émile Schneider), a notamment disparu après qu'une mission dans le Grand Nord ait été compromise.

En ce sens, nous avons vu que le Lieutenant-colonel Louis-Philippe Savard (Vincent-Guillaume Otis) est resté sur place à la recherche du disparu, ce qui n'a pas manqué de créer des frictions supplémentaires avec le colonel Allan Craig (François Papineau).

Dans la première saison, Mick Vanier était l'un des personnages les plus intéressants, une recrue déterminée à faire sa place, au détriment de sa vie privée et de sa santé.

Mick Vanier : mort ou vif?

Nous n'avons malheureusement pas la réponse à cette question cruciale, mais nous pouvons vous confirmer que c'est vers le 6e épisode que nous aurons des nouvelles de ce personnage, disparu dans le Grand Nord. A-t-il été capturé par l'ennemi et torturé? On peut s'imaginer que oui.

Va-t-il être encore en vie après six épisodes? Rien n'est moins sûr... On peut toutefois espérer que la production n'aura pas voulu se débarrasser d'un personnage aussi intéressant!

Il faudra bien sûr être au rendez-vous pour en savoir davantage, les lundis à 20 h sur les ondes de TVA.

Sachez qu'un épisode est toujours déposé en primeur sur illico+.

Qu'est-il advenu du personnage d'Ève Landry, qui est aussi absent en ce début de 2e saison? Reviendra-t-elle dans l'intrigue? Voici la réponse!

