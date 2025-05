Que se passe-t-il après l'élimination d'un campeur à Sortez-moi d'ici?

Dimanche soir, c'est la comédienne Sonia Vachon qui a quitté l'aventure Sortez-moi d'ici.

Nous avons pu nous entretenir avec la campeuse qui nous a expliqué les étapes que doit traverser un participant après son élimination. Rappelons qu'elle a dû affronter une épreuve très éprouvante avant de quitter définitivement. Voyez ce qu'elle nous a confié à propos de ce cercueil rempli de bestioles ici.

« C'est très dur, quitter », nous dit-elle d'abord. « C'est très difficile parce que tu ne retournes pas chercher ton sac sur le camp. Quand on voit la télé : dites-vous "bye" parce qu'il y a une personne que vous ne reverrez pas, c'est effectivement ça. On ne retourne même pas près du camp. Ils nous sortent. »

« Il y a une maison pour nous, avec une nounou. Et là, c'est sûr que tu as une douche, de l'eau, une toilette, un lit avec des draps douillets, des oreillers, du café. Le lendemain, c'est l'équipe du making-of qui vient te voir. On filme des affaires. Ils te font parler. Ils nous amènent dîner. Encore des petites choses à filmer. »

Puis après ça, ils t'embarquent dans une voiture qui t'amène à l'aéroport et c'est fini. Tout ça, c'est très très rapide.

Elle n'a même pas eu l'occasion de croiser Pascal, éliminé la veille.

« Ça va très vite. Tu es déconnecté rapidement. Ça non plus, ce n'est pas facile. C'est très ambigu parce que tu es heureux de retrouver du confort, mais triste de laisser ta gang. C'est fini. Tu ne fais plus partie de l'aventure. Ça, c'est dur aussi. C'est assez sec merci. »

Comme les tournages se sont déroulés en décembre dernier, il faisait froid au Québec quand Sonia est revenue à la maison.

« J'avais mon manteau et je suis restée assise sur mon balcon, dans ma véranda en arrière qui n'est pas chauffée, pendant quatre heures. Je suis restée quatre heures au froid. Pour me ramener le thermomètre. J'avais eu trop chaud. Je voulais avoir froid. Quand je suis rentrée, j'avais les pieds gelés, les mains gelées, mais j'étais tellement contente! »

Ma jaquette, mon lit, mes affaires. C'est sûr que ça, c'était extraordinaire. Mais en même temps, je me dis que j'aurais aimé ça être là pour vivre la finale.

Rappelons que Sonia a eu l'occasion de se rafraîchir dans la piscine lors de son aventure, mais a été confrontée à un autre souci : se montrer en maillot de bain à la télé. Elle nous parle de tout ça ici.