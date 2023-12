Quand des invités canins font de la houle à Tout le monde en parle

Ce dimanche à Tout le monde en parle, alors que Jay du Temple faisait un coup de circuit sur la chaîne Noovo à l'animation d'une nouvelle mouture du Gala Québec Cinéma, Guy A. Lepage a choisi de conclure sa saison 2023 avec des invités canins et leurs maîtres.

De quoi était-il question? De la nouveauté de VRAI, Tout pour mon toutou.

Quel est le concept de cette émission? Tout pour mon toutou est une immersion dans l'univers de gens complètement gagas de leurs chiens où nous sommes témoins de leurs folies parfaitement assumées. Des gens colorés, drôles et attachants qui participent à une multitude d'activités hors du commun avec leur toutou. Traités aux petits oignons, les toutous portent des vêtements haut de gamme, mangent des gâteaux d'anniversaire, et courent les événements de la planète canine. Quand la passion nous tient dans ses griffes!

L'émission est présentée sur la plateforme VRAI à compter de ce mardi 12 décembre. On pourrait aussi s'attendre à une diffusion ultérieure sur TVA, si le tapage médiatique entourant cette sortie se poursuit.

Ainsi, sur le plateau de la grand-messe dominicale, on retrouvait Nathalie Gendron, Edith Champigny et Thomas Shapiro, accompagnés par leurs chiens Scarlett, Victoria et Tika the Iggy. Ces maîtres, complètement gagas devant leurs animaux, ne lésinent en rien pour leur offrir la meilleure vie possible, que ce soit par la nourriture, les vêtements, les événements mondains auxquels ils sont conviés, etc. D'ailleurs, Tika est une superstar sur les réseaux sociaux. Sa page Instagram compte plus d'un million d'abonnés.

Il n'en fallait pas plus pour polariser le public de l'émission. D'un côté, les amoureux des animaux, qui ont particulièrement apprécié cette entrevue mettant en vedette des chiens. De l'autre, ceux qui estiment qu'une entrevue aussi légère et futile n'a pas sa place dans l'émission.

On se souviendra qu'un autre invité de la saison a aussi déclenché une controverse en venant s'assoir devant Guy A. Lepage. Les détails à ce sujet sont ici.

En réalité, bien qu'on puisse décrier l'aspect stérile d'une telle entrevue, il faut avouer que les personnes présentes sur le plateau ont été assez éloquentes.

Nathalie Gendron s'est montrée assez touchante en expliquant que ses animaux sont venus combler le deuil de la maternité qu'elle a dû faire après 20 ans de tentatives répétées pour tomber enceinte. Ce faisant, elle a dû rejoindre plusieurs personnes dans leurs salons qui ont dû vivre la même chose.

De son côté, Edith Champigny s'est montrée pertinente en expliquant la dose d'amour inconditionnel qu'elle obtient avec ses animaux, un sentiment qui outrepasse tout le reste.

Bref, on peut être en désaccord sur ce choix d'invités, mais on ne peut nier qu'il y avait là une matière qui pouvait intéresser de nombreux spectateurs. En plus, on ne peut pas dire que ces chiens ont fait beaucoup de grabuge sur le plateau. Nous n'avons même pas eu droit à un simple petit jappement...

La saison de Tout le monde en parle se poursuit après les fêtes, à compter du dimanche 21 janvier à 20 h. Consultez notre calendrier de la rentrée télé pour ne rien manquer du retour de vos émissions après la pause des fêtes.