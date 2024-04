Problèmes de santé à Survivor Québec : Patrice Bélanger apporte des précisions

On peut dire que le bon docteur Cameron et son équipe ont été très occupés lors de leur première semaine en poste à Survivor Québec.

Après une réaction violente à un vaccin, voilà que des joueurs ont ingéré un fruit non comestible et se sont empoissonnés. L'effet a été immédiat et les deux candidats ont été évacués d'urgence de l'île.

Patrice Bélanger nous expliquait récemment en entrevue que les joueurs étaient très bien protégés. Si le docteur Cameron est la « pierre angulaire de l'équipe », il y a une ressource sur place, avec eux, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

S'ils ont besoin de faire appel aux paramédics, on est toujours à quelques minutes de bateau de se rendre sur place pour seconder l'équipe sur l'île.

Lorsque les joueurs sont pris en charge par l'équipe médicale en ville, ils n'ont droit à aucun avantage par rapport aux autres. « Il y en a qui pourraient penser : "mais là, ils sont extirpés de l'île, ils ont eu accès à des [privilèges]..." Non, non, pas du tout, le jeu de "survival" continue, les règles sont très strictes lorsqu'une observation s'impose, donc il n'a pas été question de bénéfices. Au contraire, si tu es extirpé de ton île, c'est parce que t'es solidement amoindri au niveau de ta santé, de ta sécurité, donc d'aucune façon, il y avait un avantage de quoi que ce soit », précise Patrice.

L'équipe médicale a considéré que les garçons pouvaient poursuivre l'aventure malgré leur empoissonnement (même si la blancheur du pauvre Olivier était perturbante), mais Anabelle n'a pas eu cette chance... « Vous l'avez vu dans l'émission, à quel point elle était faible », indique l'animateur. « Elle-même l'a dit, qu'elle ne pouvait pas marcher, elle a même, et je la cite, dit : " j'ai pensé que Bayanie allait être ma fin, cette île-là allait être la dernière place que j'allais voir dans le monde", donc c'est dire l'intensité des douleurs qu'elle avait. Puis, même si très rapidement, quelques jours plus tard, elle allait déjà beaucoup mieux, ce qui était à notre grand bonheur à toutes et tous, reste qu'on ne pouvait médicalement, pour sa santé et sa sécurité, absolument pas prendre la chance de la renvoyer dans le jeu, où c'est nourriture limitée, mis à part l'eau à volonté, sous le soleil, privée de qualité de vie, de sommeil et tout ça. Ça aurait été un trop gros risque dans les conditions, et les symptômes qu'elle présentait, de la renvoyer sur l'île. »

Oui, la production prend soin du physique des joueurs, mais elle ne néglige pas non plus la portion mentale. « Notre psychologue Marie-Claude est sur place et accompagne les joueurs tout au long de la saison avec des rencontres qui sont prévues et des rencontres qui sont à la demande des joueurs lorsqu'ils ont un petit souci ou un petit besoin, quel qu'il soit au niveau d'ordre psychologique », nous explique-t-il. « Évidemment, on a un bras cassé, ça se voit, mais le cliché de la santé mentale qui est absolument nécessaire. Ces joueurs-là sont isolés dans un contexte totalement atypique de jeu. En plus, un jeu où il y a forcément des manigances, des trahisons, des stratégies, des complots et un peu de mensonges. »

Il semblerait que nous ne sommes pas au bout de nos surprises avec les problèmes de santé cette saison. « L'équipe médicale de Dr Cameron aura été bien sollicitée, vous le découvrirez au cours des jours et des semaines à venir. On est très, très fiers d'offrir ce soutien-là au niveau de la santé et de [la] sécurité », conclut Patrice Bélanger.