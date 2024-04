Survivor Québec : Anabelle révèle les problèmes de santé qui l'ont forcée à quitter

Dimanche, à Survivor Québec, nous avons vu la première intervention de l'équipe médicale alors qu'Anabelle a été évacuée du camp pour des problèmes de santé.

Dans l'émission, on ne nous explique pas en détail pourquoi la joueuse était en si piètre état. Celle-ci était, par contre, à Survivor Québec en prolongation et elle a abordé le sujet avec Benoît Gagnon.

« On est dans un autre pays, on fait face à des maladies qui nous n'avons pas par ici, donc il y a certaines médications que nous devons prendre, dont une pour traiter la malaria, et j'ai fait une massive réaction. »

« C'était le jour 1 de l'émission, mais pour moi, c'était le jour 9 sans rien manger », indique-t-elle. Elle n'avait pas faim et son système ne gardait pas le peu qu'elle mangeait.

Anabelle ajoute : « J'ai quand même voulu faire le défi. On a pris les signes vitaux avant le défi, je l'ai fait. S'en est suivis les signes vitaux pris après le défi qui faisaient plus ou moins du sens ».

La joueuse explique également qu'elle n'aurait pas pu contredire l'aspect médical « parce qu'ils considèrent que ta vie est un peu trop en jeu », spécifie-t-elle.

« Dans ce cas-là, j'ai été traitée, j'ai été dans une clinique, j'ai eu un suivi, j'ai été stabilisée, mais pas suffisamment pour retourner dans un milieu où il n'y avait pas de nourriture. »

Heureusement, ce dimanche, elle paraissait beaucoup mieux...

Rappelons que l'équipe médicale interviendra à plusieurs reprises au cours de la saison, notamment dans une situation d'empoisonnement. Tous les détails ici.