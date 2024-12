Plaidoyer pour plus de Jade dans nos télés

Cet automne, le Québec en entier est tombé sous le charme de la personnalité pétillante et attachante de Jade, candidate à Masterchef Québec.

La jeune femme de 32 ans nous a inspirés à cuisiner avec ses plats réconfortants et nous a fait rire grâce à sa répartie sans égale.

En entrevue, Jade formule le souhait de faire de la télé, un médium qu'elle a appris à connaître grâce à son expérience sur le plateau de Masterchef.

Elle ignore pour le moment quelles seront les opportunités qui s'offriront à elle, mais se dit ouverte à tout : chronique culinaire, animation, jeu, elle ne se ferme aucune porte.

De notre côté, nous la verrions bien être collaboratrice à des émissions comme Bonsoir bonsoir ou On va se le dire, des plateaux qui lui permettraient de mettre sa fougue et sa bonne humeur à profit. Reste à savoir si elle a un contrat d'exclusivité avec TVA. Si c'est le cas, Salut Bonjour serait aussi un terrain de jeu formidable pour la finaliste de la deuxième saison de Masterchef Québec. Pourquoi pas une participation au Tricheur avec certains de ses confrères et consoeurs de la compétition culinaire?

On espère de tout coeur que Jade Auclair-Roy réapparaîtra bientôt dans nos télés. On a besoin de modèles inspirants comme elle dans notre petit écran.

