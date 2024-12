Masterchef Québec : Jade nous parle d'un moment de la finale qui n'a pas été montré à la télé

Jeudi soir, Jade avait invité sa famille et ses amis à visionner la finale de Masterchef Québec au bar Le Drag, à Québec.

« Je veux prouver aux gens que ce n'est pas parce que j'ai fini deuxième que, pour moi, ce n'est pas une victoire. C'est exactement ce que j'aurais fait, si j'avais gagné ou perdu. On va s'amuser, on va vivre ça ensemble, puis c'est une expérience exceptionnelle pour moi », indique-t-elle.

« À cause de ma présence sur les réseaux sociaux, tout le monde est persuadé que je gagne », ajoute-t-elle. « Je pense que tout le monde va avoir la boîte à terre, mais bon... ». Qui a dit qu'on ne pouvait pas fêter en grand une deuxième place?!

Il faut dire que cette finale était des plus serrées. Ce n'était pas évident pour le téléspectateur de deviner qui allait l'emporter. « Je pense vraiment que ça a dû être dur à débattre, parce que moi, je suis plus dans le style à Jérôme [Ferrer], puis P-A, il est vraiment plus dans le style de Leslie [Chesterman] et Antonin [Mousseau-Rivard]. Mais en même temps, on avait des juges pour tout le monde, donc c'était génial.»

Jade a tout de même eu une pointe d'espoir après avoir servi son dernier plat. « Honnêtement, avec le dessert, je me suis dit : "je pense que je l'ai, peut-être..." Parce que lui [Pierre-Alexandre], c'était cool, vraiment, ce qu'il a fait, mais les juges avaient des attentes qui n'ont pas été livrées, malgré le fait qu'ils ont aimé ça quand même. »

« C'est sûr que tu veux gagner. Je veux dire, j'allais là pour gagner aussi, mais pour moi, je peux crier victoire de m'être rendue dans le top 2. Je n'avais jamais pensé de me rendre si loin! [...] J'ai livré le menu que je voulais contre un gars qui, tu sais, ça fait un an qu'il se pratique et ça fait plus longtemps que moi qu'il cuisine aussi. Ça fait que l'émotion [quand le nom du gagnant a été annoncé], c'était juste : " Good job, mon gars ". Moi, je suis ici avec ma famille, puis je vais juste profiter de la soirée avec tous les candidats. »

Jade nous parle aussi d'un moment qui n'a pas été montré à la télé. « Ils m'ont demandé : "qu'est-ce que vous allez faire si vous gagnez 50 000 $?" Puis là, j'ai fait : "Eh? C'est vrai! Je n'ai pas pensé à ça." Puis Martin m'a dit : "Jade, c'est tellement beau de voir ta naïveté. La fille, elle est juste là et elle s'amuse". J'ai complètement oublié le volet compétition. Puis, pourtant, je suis compétitive dans la vie, je faisais du sport de haut niveau. Mais, j'ai oublié qu'il y avait 50 000 $ en jeu... »

On félicite Jade pour sa deuxième place sur le prestigieux podium de Masterchef Québec! Tout l'amour qu'elle reçoit du public est tellement mérité!

Vous pourrez revoir Jade et tous les autres candidats de la 2e saison de Masterchef Québec dans le spécial célébrités qui sera présenté le 15 décembre à 19 h 30, toujours sur les ondes de TVA.