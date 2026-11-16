Dimanche, l'animateur et chroniqueur économique Pierre-Yves McSween était à Tout le monde en parle afin décortiquer le scandale qui a secoué la société de technologie Nvidia.

Il a d'ailleurs eu un échange avec la coanimatrice Kim Lévesque-Lizotte, qui a fait réagir les téléspectateurs.

À la toute fin de l'émission, Guy A. Lepage s'est entretenu avec Maria Meriano, la plus grande distributrice de produits Tupperware au monde et vedette de la série documentaire Diamants et plastique.

Ainsi, le comptable a pris la parole de façon inopinée pour clamer son amour pour les plats de plastique.

« J'ai des Tupperware chez nous, excusez-moi, là, ce n'est pas une pub. J'ai besoin de ça. Parce que, un, je fais confiance que si jamais je le mets dans le micro-ondes, à mi-température, je ne pognerai pas le cancer, et quand tu rapportes ton vieux plat de 30 ans, t'as pas besoin de facture, ils te le redonnent, mais tu la paies, cette garantie-là, c'est cher », lance-t-il, face à une Kim et un Guy A. ahuris.

Il était particulièrement emballé par ces « intelli-frais ». « Pour vrai, ça marche. Je suis vendu depuis que j'ai ça. Écoute, vous me donnez une cote après l'émission », dit-il en s'adressant à Mme Meriano.

« – As-tu déjà eu le radis flétri dans ta vie?, demande ensuite le chroniqueur économique à l'animateur.

– Mon radis est plus flétri qu'avant, si ça peut répondre à ta question, lui répond Guy A.

– Mets ton céleri dans l'intelli-frais, il va rester fucking croquant.

– Là, j'ai l'impression que c'est moi qui est dans le monde parallèle. »

Pour un échange inattendu, c'était un échange inattendu...

Au lendemain du tournage, Pierre-Yves McSween a partagé une photo sur ses réseaux sociaux sur laquelle on peut le voir à l'épicerie, un céleri en main. « J'avais un goût de céleri ce matin », a-t-il écrit en story. Voyez l'image ci-dessous.

Tout le monde en parle se poursuit les dimanches soirs à 20 h sur ICI Télé.