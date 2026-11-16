Le public décèle un malaise sur le plateau de Tout le monde en parle dimanche soir

Dimanche, Pierre-Yves McSween était en visite sur le plateau de Tout le monde en parle afin de décortiquer la saga Nvidia. Le PDG de l'entreprise, Jensen Huang, a été forcé de démissionner après des révélations sur une relation extraconjugale avec Alice Huang, une femme soupçonnée par les services de renseignement américains d'être une espionne chinoise.

Sur le plateau, Kim Lévesque-Lizotte s'est demandée si ce n'était pas un peu réducteur de la qualifier uniquement d'« espionne chinoise » dans les médias, « parce que c'est une femme d'affaires qui est connue ».

Le comptable enchaîne : « C'est parce qu'on la soupçonne d'être intervenue dans une situation qui est, disons-le, pas tolérée par les Américains, alors ce n'est pas parce que c'est une femme, c'est pas parce qu'on la pointe, qu'on la nomme "espionne chinoise", c'est parce que c'est ça, le risque. »

Il poursuit : « C'est une ancienne journaliste du monde des finances qui dirige une entreprise. Et pourquoi elle est dans les médias? Ce n'est pas parce que c'est une femme d'affaires. Pourquoi elle est dans les médias présentement? C'est parce qu'on la soupçonne d'être intervenue dans une situation qui est, disons-le, pas tolérée par les Américains. C'est pas parce que c'est une femme, c'est pas parce qu'on la pointe, qu'on la nomme espionne chinoise. C'est parce que c'est ça, le risque. »

Voulant faire de l'humour, la coanimatrice a alors lancé une dernière question, ce qui a créé un malaise en studio (et sur les réseaux sociaux) :

Pour les hommes d'affaires qui nous regardent, comment savoir si sa maîtresse est une espionne?

« Mais je comprends pas le lien avec la question », a lancé froidement la comptable de la télé

Ce moment a vite faire réagir les téléspectateurs, qui en ont eu long à dire sur ce moment de malaise :

« Ouf, les interventions de Kim Lizotte 🤦 »

« J'ai ressenti le malaise dans mon salon! 😅 »

« Il a manqué un peu d’intelligence émotionnelle à quelque part, hihi 😉 »

« Pierre-Yves a été assez sec! C'est la première fois que je le vois comme ça. Même quand Kim a remis son veston en disant qu'elle en avait vraiment besoin, il est resté de glace! 😯 »

« On a touché des cordes sensibles... oh là là 🙂 »

« Tiens tiens comme « par hasard » McSween n’est plus assis à côté de Kim… »

« ishhhhh s't'ait frette!😳😳 »

« Le point de Kim Lizotte était tout à fait justifié, la condescendance de McSween, pas mal moins. »

« Façon polie de dire a Kim que son intervention n'était pas pertinente. J'adore. »

« Échanges étranges entre Kim Lizotte et Mc Sween, je ne m’attendais pas à ça. »

« Je me trompe ou McSween n’aime pas Kim Lizotte? »

« Pas trop le sens de l'humour le comptable! Il se prend pour qui Mc Sween lui répondre de cette façon ! 😡 »

Le travail de coanimateur - ou fou du roi - est très ingrat et Kim en aura eu une autre preuve ce soir. Mais, on espère de tout coeur qu'elle revienne à nouveau avant la fin de la saison. Elle nous manquait!

Tout le monde en parle se poursuit les dimanches soir à 20 h sur ICI Télé.