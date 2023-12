Photos : Sam dévoile l'envers du décor de Si on s'aimait

Cette semaine, à Si on s'aimait, nous avons pu voir quatre épisodes spéciaux lors desquels les participants visionnaient les moments forts de leur expérience, installés sur le divan de Guillaume et Emily.

Si, encore une fois, Julie a soulevé bien malgré elle la colère des téléspectateurs, Sam, lui, a plutôt attiré la sympathie et même l'admiration. Sur la page Facebook de l'émission et sur les différents groupes de discussion sur les réseaux sociaux, beaucoup de femmes ont demandé d'entrer en contact avec lui lorsqu'elles ont appris qu'il était toujours célibataire. Ses belles valeurs et ses gestes galant en ont charmé plus d'une! 😍

Sur son compte Instagram, Sam a récemment partagé plusieurs images de l'envers du décor de Si on s'aimait. Son voyage à Vancouver avec Mélody fait l'objet de plusieurs diapositives. Ces quelques clichés dévoilés par le candidat nous permettent de découvrir le visage des artisans derrière ce populaire docu-réalité et de constater que ça prend beaucoup de monde derrière la caméra pour arriver au résultat qu'on connaît.

« Quelques petites images de la plus enrichissante et belle expérience!! », écrit-il en légende d'une de ses publications, que vous pouvez voir au bas de l'article.

Sam dévoile également le résultat de sa séance photo professionnelle avec Mélody à Tofino, ainsi que quelques clichés des retrouvailles avec tous les candidats, présentés il y a une semaine à la télé.

Si Sam est ressorti la tête haute de cette aventure, sa complice à l'écran, Mélody, a été écorchée plus d'une fois sur les réseaux sociaux. Les gens ont été agacés par son manque de transparence dans ses interactions avec Sam et le fait qu'elle n'était pas attirée par lui. D'abord, l'attirance, ça ne se commande pas. Sur ce point, Mélody a toujours été sincère, d'ailleurs. Aurait-elle pu être plus claire dans ses échanges avec son partenaire pour ne pas qu'il se fasse de fausses idées? Oui, bien sûr, mais tout le monde a ses défauts en relation et c'était justement pour corriger certains travers qu'elle s'était inscrite dans cette aventure. Gardons nos roches pour de plus graves controverses - et surtout des cibles plus justifiées - s'il vous plaît.

À noter que Julie a partagé un message de son garçon sur son TikTok, qui demande au public d'être plus clément envers sa maman. Lisez le tout ici.

Par ailleurs, sachez que vous aurez bientôt droit à une 2e édition de Si on s'aimait encore. Les animateurs Émily et Guillaume nous en donnaient un aperçu excitant juste ici.