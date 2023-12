Le deuxième épisode récapitulatif de Si on s'aimait, avec Julie, nous offre tous les malaises possibles

La dernière semaine de Si on s'aimait est consacrée à une nouveauté, alors que les participants prennent place sur le divan auparavant utilisé par Émily et Guillaume, pour voir ensemble leurs « moments forts » de la saison.

Après un épisode hautement émotif, où nous avons appris que Marie-Josée et Julien n'étaient plus ensemble, c'était au tour de Julie, ce mardi, de prendre place sur le sofa, en compagnie de pas un, mais bien deux hommes; Alexandre puis Luc.

Comme on se l'imaginait, cet épisode fut un festin de malaises...

Dans un premier temps, Julie a eu l'occasion de voir qu'elle s'acharnait sur le pauvre Alexandre, qui n'avait aucun intérêt pour elle, et ce, depuis le début de l'aventure. Pendant tout ce temps, Julie n'a cessé de vouloir y croire, alors qu'Alexandre lui envoyait tous les signaux de son désintérêt. Le fait de le constater en vidéo a rendu Julie très émotive, avec raison. Celle-ci s'est écroulée en larmes, se jugeant au passage. Toutes les femmes ont, un jour ou l'autre, vécu cela...

La scène était d'une grande tristesse et nous avons alors été plusieurs à vouloir prendre Julie dans nos bras pour la consoler, sauf Alexandre qui a encore été plus que passif, toujours aussi froid qu'un glaçon. Soupir.

Après, Luc est venu s'installer sur le divan. Évidemment, nos appréhensions étaient à leur comble. À voir son visage, Luc était contractuellement obligé d'être assis sur ce divan, et il n'en avait pas envie du tout! On peut très bien le comprendre, puisque son aventure Si on s'aimait, loin d'être rose, a vraiment tourné au vinaigre.

La production a-t-elle été complètement honnête dans les extraits choisis pour ce duo? Peut-être pas!

Exit ce moment où Julie a traité Luc de crétin. Exit aussi le moment où elle a abordé sa performance dans la chambre à coucher.

On s'est contenté de montrer quelques malaises du voyage, dont cette chicane mémorable à vélo.

Et Julie d'éclater de rire en voyant l'extrait où Luc pleure pour ne pas la perdre... gênant!

Somme toute, on peut dire que cet épisode nous a donné toutes les émotions espérées, tout en étant hautement divertissant en raison des nombreux malaises.

Et que dire de Luc et Julie qui s'exclament à la toute fin « ç'a bien été ». Vraiment?

Notons qu'Alexandre a retrouvé l'amour auprès de son ex, tandis que Julie et Luc sont toujours célibataires. On peut dire que les ex sont les grands gagnants de Si on s'aimait cette année...

Ce soir, c'est au tour de Sam et Mélody de s'assoir devant la télévision. Là aussi, ça ne sera pas de tout repos...

Rappelons que cette semaine, Julie a abordé en vidéo sur Tik Tok sa relation avec Alex. Les détails à ce sujet sont ici.