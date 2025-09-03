Photos : Les vedettes de STAT assistent au visionnement des deux premiers épisodes

Mercredi, les journalistes étaient conviés au visionnement des deux premiers épisodes de la quatrième saison de STAT.

C'était entre autres l'occasion de découvrir la nouvelle formule d'une heure. Voyez nos impressions ici.

La plupart des acteurs principaux ont assisté à la présentation, dont Suzanne Clément, Normand D'Amour, Lou-Pascal Tremblay, Anglesh Major, Geneviève Schmidt et Ludivine Reding.

Caroline Néron, qui nous offre une partition assez intense en ce début de saison, était également présente, tout comme Martine Francke et Micheline Lanctôt.

Les résumés officiels des deux premiers épisodes se lisent comme suit :

ÉPISODE 1

Mardi 9 septembre à 20 h sur ICI TÉLÉ et ICI TOU.TV

Le calme est revenu dans l’hôpital après que les policiers aient arrêté la plupart des émeutiers. Emmanuelle répond aux questions des enquêteurs. Privée de nombreux collègues, elle travaille fort pour maintenir l’urgence à flot même si les ambulances ont été redirigées vers d’autres hôpitaux. Raphaël s’efforce de rassurer les démissionnaires et demeure confiant dans sa stratégie. Le ministre de la Santé est venu sur place pour constater l’état de la situation. Pascal et Raphaël sont inquiets face à l’incapacité de rejoindre Claude Coupal qui était supposée arriver bientôt.

ÉPISODE 2

Mardi 9 septembre à 21 h sur ICI TOU.TV EXTRA

Mardi 16 septembre à 20 h sur ICI TÉLÉ et ICI TOU.TV

Convaincu que Claude a été enlevée, Pascal fait part de ses soupçons à un enquêteur. Daniel est très nerveux alors que l’équipe de néonatologie s’affaire autour de son fils. Il demande à Isabelle d’en informer Laurence. Claude tente de négocier avec ses ravisseurs. Les tests révèlent que les tests du petit Léo révèlent une situation qui demande l’expertise de Josette, la travailleuse sociale. Cette dernière tente de provoquer ses confidences, tandis que Kim (Dominique Laniel), sa mère, ne comprend pas ce qui se passe.