Photo : Sam-Éloi Girard comme vous ne l'avez jamais vu

Nous avons vu Sam-Éloi Girard avec différents looks sur nos écrans, que ce soit en itinérant dans Sur le fil ou avec ses longs cheveux dans L'Échappée. Bientôt, il apparaîtra à la télé comme nous ne l'avons jamais vu auparavant, soit sans un cheveu sur la tête et en piteux état physique.

En effet, dans la série Je te tiens, Sam-Éloi incarne Adam, l'un des clients de Macha, qui travaille comme assistante sexuelle. Visiblement, ce dernier est atteint d'une grave maladie.

Il est méconnaissable, comme vous pouvez sur le constater sur l'image ci-dessous.

La distribution de cette nouvelle série de Crave est époustouflante. On y retrouve notamment Antoine Pilon, Juliette Gariépy et Amaryllis Tremblay dans les rôles principaux. Ils sont accompagnés à l'écran notamment par Gaston Lepage, Kathleen Fortin, Marc Beaupré, Noémie Godin-Vigneau, Pierre Verville, Brigitte Poupart, Yanic Truesdale, Nathalie Coupal et Simon Boulerice, aussi auteur du thriller.

Voyez les visages des personnages secondaires dans la publication au bas de l'article.

La série raconte l'histoire de Raphaëlle, une jeune préposée aux bénéficiaires et aide-soignante du grand-père de Mathias. Rapidement, elle devient obsédée par Mathias et sa conjointe, Macha, jusqu’à prendre le contrôle de leur vie.

Vous pouvez voir la bande-annonce de la série psychologique torride ici.

Composée de huit épisodes de 60 minutes, la série Je te tiens sera offerte sur Crave dès le 11 novembre, à raison de deux épisodes par semaine.