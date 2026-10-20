Un nouveau suspense psychologique torride pour Simon Boulerice

Crave dévoile aujourd'hui la bande-annonce de la nouvelle série Je te tiens, coécrite par Simon Boulerice et Marie-Ève Bourassa, qui sera lancée sur la plateforme en novembre.

Il s'agit d'un suspense psychologique, qui s'annonce torride, dans lequel les auteurs explorent les désirs humains, les choix qui nous définissent et les conséquences qu'ils peuvent avoir sur la vie des autres. On y retrouve les comédiens Antoine Pilon, Amaryllis Tremblay et Juliette Gariépy, accompagnés d'une distribution secondaire tout aussi étincelante.

Voyez la bande-annonce dans l'entête ci-dessus.⇡

Plus précisément, la trame narrative va comme suit : Lorsque Raphaëlle (Amaryllis Tremblay), une jeune préposée aux bénéficiaires, devient l'aide-soignante du grand-père de Mathias (Gaston Lepage), elle tombe sous le charme de ce dernier (Antoine Pilon) et de son amoureuse Macha (Juliette Gariépy), une jeune femme à l'esprit libre qui travaille comme assistante sexuelle. Mais ce qui n'était au départ qu'une fascination innocente va se transformer peu à peu en obsession. Sournoise et déterminée, Raphaëlle va parvenir à s'immiscer dans les affaires du couple, jusqu'à prendre le contrôle de leur vie.

Gaston Lepage, Kathleen Fortin, Etienne Lou, Marc Beaupré, Sam-Eloi Girard, Noémie Godin-Vigneau, Pierre Verville, Ellen David, Alexandre Vallerand, Brigitte Poupart, Yanic Truesdale, Nathalie Coupal, Simon Boulerice, Aladeen Tawfeek et Elisabeth Chouvalidzé complètent la distribution.

La série, réalisée par Marie-Claude Blouin et Félix Tétreault, sera offerte sur Crave dès le 11 novembre, à raison de deux épisodes par semaine.