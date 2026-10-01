Photo : Qui est Luigi dans Antigang? Voici la réponse

À la toute fin de l'épisode de mercredi d'Antigang, la femme de Federico Morano (Romano Orzari), Claudia (Anne-Julie Proulx), s'est entretenue en cachette avec l'enquêtrice Lapierre (Catherine Trudeau) en lui disant : « Je n'ai pas peur de mon mari. Luigi, c'est une autre affaire ».

Qui est donc ce fameux Luigi? Il est le fils du parrain. Nous avons déjà pu l'apercevoir dans la quotidienne, alors que Federico et son clan se présentaient au Quickie pour discuter avec Denys Marchand (Sébastien Ricard) pendant les festivités du mariage. Sur la photo au bas de l'article, il se tient entre son père et Dan Murphy (Frank Schorpion).

L'autrice Nadine Bismuth nous disait en entrevue que ce personnage serait « un peu la figure unificatrice ».

Il va s'arranger pour que ça n'éclate pas trop.

Voyez ici ce que la productrice Fabienne Larouche a confié, elle, à propos de ce personnage qui risque de faire parler.

À noter que Luigi est interprété par le comédien Léonard Giovenazzo. Ce dernier a surtout oeuvré au théâtre et au cinéma, mais nous avons pu le voir brièvement au petit écran dans les deuxièmes saisons des séries Le retour d'Anna Brodeur et Libre dès maintenant.

Rappelons que nous avons compris à la fin de la semaine dernière d'Antigang que Federico Morano était probablement derrière la mort du bébé de Carolanne (Karine Gonthier-Hyndman). Il cherchait à assassiner l'enquêtrice, mais les personnes responsables de l'attentat ont visiblement fait une erreur. « J'ai commandé la vache. Pas le veau », a-t-il dit à Marchand.

Antigang se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.