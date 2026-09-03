Ce comédien de Québec décroche un nouveau rôle dans Antigang

Cet automne, dans la quotidienne Antigang, nous ferons la rencontre d'un nouveau groupe criminalisé, la fameuse mafia italienne dont il avait été question, dans la voir, dans la première saison.

Comme on le sait, c'est un comédien bien connu qui viendra interpréter le chef de la mafia italienne, soit Romano Orzari (voir sa photo ici), bien connu au Québec pour son rôle de Nicky Balsamo dans Omertà III : Le dernier des hommes d'honneur, diffusé en 1999. Ce personnage bouillant promet de nous en mettre plein la vue alors qu'il tentera de prendre le contrôle de l'échiquier du crime organisé.

À ses côtés, vous ferez la rencontre de son fils, Luigi, interprété par un nouveau visage. En effet, le comédien Léonard Giovenazzo (voir sa photo ici) interprètera le fils du parrain, un personnage qui nous intrigue d'emblée.

« C'est un peu la figure unificatrice », indique l'autrice Nadine Bismuth à son propos, en expliquant que celui-ci va « s'arranger pour que ça n'éclate pas trop ».

Si l'on a pu voir Léonard Giovenazzo faire des apparitions dans Le retour d'Anna Brodeur saison 2 et Libre dès maintenant saison 2, celui-ci a davantage oeuvré au cinéma, au théâtre et en réalisation.

Ce sera un plaisir de découvrir ce nouveau venu cet automne dans Antigang, même si la productrice Fabienne Larouche nous suggère de « ne pas trop nous attacher ».

La quotidienne Antigang fait son grand retour en ondes le lundi 7 septembre à 19 h.

Rappelons que nous avons pu voir en primeur les quatre premiers épisodes percutants de la deuxième saison. Découvrez ici ce qu'on peut vous dire à ce sujet.