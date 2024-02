Omertà III, Le dernier des hommes d'honneur

L'action est concentré sur la mafia italienne vue de l'intérieur. L'homme à suivre: Nicky Balsamo, un jeune mafieux ambitieux. Il doit choisir entre l'autorité du Parrain et son attachement à Jimmy Vaccaro, son père spirituel et capo de Scarfo. Nous suivrons sa progression, avec ses hauts et ses bas, au sein de la «famille».