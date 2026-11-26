Après de graves ennuis de santé au printemps (tous les détails ici), Normand Brathwaite a pris une longue pause professionnelle.

Il ne sera pas de retour comme capitaine des Boomers à Zénith (voyez ici qui le remplacera), mais il s'était promis de revenir à la barre de Belle & Bum, un projet important pour lui.

« La rumeur est vraie: Normand est plus en forme que jamais... et toute l'équipe aussi! 🕺🤝 », écrivait l'équipe de l'émission cette semaine sur ses réseaux sociaux.

Une nouvelle photo montre aussi Normand tout sourire aux côtés de ses coanimatrices Fabiola N. Aladin, Lunou Zucchini et Marie-Josée Gauvin.

Voyez l'image au bas de l'article.

Après une émission spéciale des fêtes le 24 décembre prochain, Belle & Bum reviendra officiellement pour sa 24e saison le 9 janvier prochain.

Rappelons que Normand Brathwaite a récemment fait une apparition sur le web, aux côtés de son adorable petit-fils. À voir ici.