Normand Brathwaite apparaît dans une vidéo après plusieurs mois d'absence

Au printemps dernier, Normand Brathwaite annonçait sans préavis qu'il mettait sur pause la totalité de ses engagements médiatiques, afin de soigner sa santé. Depuis, bien que nous ayons appris qu'il reprendra bel et bien les rênes de Belle et Bum cet hiver, nous étions sans nouvelles du populaire animateur.

Cette semaine, Normand est toutefois apparu dans une vidéo sur les réseaux sociaux, en compagnie de son petit-fils, William. Âgé de six ans, il est le fils d'Élisabeth Blouin-Brathwaite. Ensemble, le duo rencontre Tacu la légende, une personnalité virale des réseaux sociaux, qui cumule plus d'un million d'abonnés sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo, on y voit Normand en train de déposer une machine à laver usée sur le trottoir, quand l'influenceur surgit de nulle part. Son intention? Récupérer la laveuse en question afin de revendre le métal à une entreprise! Ni une ni deux, Normand fait alors fi de la donner, regrettant bien rapidement sa décision! Ce n'est qu'à la toute fin que Tacu réalise qu'il s'est adressé à une personnalité connue, mais pas celle qu'on pourrait croire : il confond Normand avec Gregory Charles!

Une vidéo simple, mais rudement efficace!

Vous pouvez la voir en bas de cet article.

Si Tacu partage généralement du contenu en compagnie de son fils Jessy, c'est Normand et William qui ont eu l'honneur d'apparaître dans le plus récent contenu de la légende, dans une vidéo d'ores et déjà virale...

Qui plus est, en marge de sa pause, Normand a annoncé qu'il ne serait pas de retour en tant que porte-parole des Boomers, à Zénith. Découvrez ici qui le remplacera.