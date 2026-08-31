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Découvrez la nouvelle capitaine des boomers à Zénith

Elle sera PARFAITE!

Zénith
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

À compter de janvier, la compétition musicale intergénérationnelle Zénith, animée par Véronique Cloutier, revient en force!

Si trois des capitaines feront un retour, soit Éléonore Lagacé (Z), Félix-Antoine Tremblay (Y) et Élyse Marquis (X), Normand Brathwaite, lui, a choisi de tirer sa révérence pour prendre soin de sa santé. On vous parlait ici des moments difficiles qu'il a traversés.

Pour le remplacer, la production n'aurait pu faire un meilleur choix que Frédérike Bédard (voir ses photos ici), artiste multidisciplinaire qui nous a elle-même éblouis à Zénith en 2025.

Elle a certainement l'énergie et la fougue pour endosser un tel rôle et nous avons particulièrement hâte de découvrir le résultat de ce changement.

Rappelons que les nouveaux participants de Zénith, dont l'identité n'a pas encore été confirmée, devront user de stratégie et de créativité pour livrer des numéros à grand déploiement et prouver que leur talent est intemporel. Leur objectif : réussir à défier toutes les époques, les styles et les modes pour être couronné champion ou championne.

Zénith sera diffusé à compter de janvier 2027 sur les ondes de Radio-Canada.

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