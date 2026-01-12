Photo : L'amoureuse et les enfants de Normand D'amour l'encouragent devant leur télé

Bien des familles des joueurs de Big Brother Célébrités étaient rassemblées devant leur télévision dimanche soir afin d'assister à l'entrée de leur proche dans la célèbre maison de Noovo.

C'est le cas de la chanteuse et comédienne Pascale Montreuil (voir sa photo ici), conjointe de Normand D'amour, ainsi que ses enfants, Marguerite et Lancelot.

« Ça part! Plus énarvée qu'un soir de première! Go Norm! », écrivait la conjointe de l'acteur.

Voyez une photo partagée sur ses réseaux sociaux au bas de l'article.

Précisons que Marguerite (voir sa photo ici), la fille de Normand, est aussi comédienne. On a pu la voir dans Toute la vie, Survivre à ses enfants et, tout récemment, Antigang. Voyez le rôle qu'elle a interprété dans la quotidienne ici.

L'interprète de Pascal St-Cyr dans STAT est entré dans la maison de Big Brother avec une canne à la main. Au confessionnal, il a avoué que sa condition ne nécessitait pas un tel outil, mais que d'inciter la sollicitude des autres participants ne pouvait pas lui nuire... Par contre, certains de ses colocs ont vu clair dans son petit jeu. Nous avons bien hâte de voir si ce grand joueur pourra se rendre loin dans la compétition ou s'il sera rapidement vu comme une menace par ses compagnons. À suivre!

Big Brother Célébrités est diffusé du dimanche au jeudi à 18 h 30 sur les ondes de Noovo.