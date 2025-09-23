Avez-vous reconnu la fille de Normand D'Amour dans Antigang?

Ce lundi dans Antigang, l'escouade a arrêté une jeune femme qui habitait dans un appartement où était caché des armes.

Celle-ci, prénommée Jade, insistait sur le fait qu'elle ne savait pas que les fusils se trouvaient dans les murs de son logement.

L'interprète de la jeune étudiante universitaire est nul autre que Marguerite D'Amour, la fille de Normand D'Amour.

Cela faisait un moment que nous ne l'avions pas vue au petit écran. Ses dernières apparitions remontaient à 2020 et 2021 dans Toute la vie et Survivre à ses enfants. Elle avait alors des cheveux plus longs et un visage plus enfantin, il en va de soi.

Voyez ci-dessous une image de son personnage dans Antigang et celui dans Survivre à ses enfants.

Notons que Marguerite fait aussi beaucoup de doublage. Elle a notamment prêté sa voix à Anna, enfant, dans La reine des neiges. C'est elle qu'on entend, entre autres, sur la chanson « Je voudrais un bonhomme de neige ».

