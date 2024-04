Paul Arcand commente le congédiement de MC Gilles à Tout le monde en parle

Ce dimanche, les téléspectateurs ont enfin eu ce qu'ils voulaient alors que le congédiement de MC Gilles du 98,5 FM, après des années de loyaux services, a été abordé à Tout le monde en parle.

Le principal intéressé, fou du roi pour la dernière émission de la saison, a d'abord pris la parole de façon élégante.

Puis, ce fut au tour du premier invité, Paul Arcand, d'aborder la situation. C'est l'animateur qui a donné sa chance à MC Gilles il y a 19 ans. Il était donc tout à fait intitulé qu'il commente les circonstances de ce départ hautement médiatisé.

« L'éléphant est dans la pièce, donc je ne peux pas faire autrement. Et c'est une coïncidence, car je suis booké depuis 2 mois. Il y a beaucoup de gens qui veulent et qui s'attendent, donc on ne va pas les décevoir », a-t-il lancé d'emblée.

Il poursuit : « Ce que je veux dire, c'est vrai que j'ai embauché MC il y a 19 ans pour faire une chronique dans l'émission et, année après année, ça s'est renouvelé. Ce n'est pas vrai qu'on fait 19 ans avec un collaborateur, quelqu'un de l'équipe, sans développer des liens plus personnels. Je l'ai dit en ondes et je l'ai remercié pour sa contribution à l'émission du matin. »

Il ajoute : « Je ne suis pas celui qui prend la décision, je ne suis pas Cogeco, je ne suis pas le vice-président ou le responsable des ressources humaines. Je ne veux pas analyser, décortiquer, faire comprendre. Non. Je n'irai pas là. Je veux juste le remercier. Ça, ce sont des décisions qui se passent au-dessus de nos têtes et qui peuvent arriver à tout le monde et dans n'importe quel milieu de travail. »

Questionné sur le climat de travail tendu, évoqué par MC Gilles, au 98,5, Paul Arcand explique : « Moi, je finis à 11 h, ça, c'est la première chose. Moi, je vais te répondre que, quand j'ai annoncé, il y a deux ans, que je quittais l'émission du matin, je savais très bien que, un, je le faisais assez longtemps d'avance et que ça amène beaucoup beaucoup de remue-ménage. Tu refais la grille. Et la réalité du 98,5 à partir de l'automne, c'est quatre nouvelles émissions dans ce qu'on appelle le prime time de l'écoute radio. Donc, ça crée des attentes, ça peut créer des conflits, ça peut amener des confrontations, ça peut être plus dur. J'ai déjà eu des confrontations ou des conflits avec des gens. En 34 ans de radio, ce n'est pas toujours calme, ce n'est pas toujours de l'eau douce, ça peut arriver. [...] C'est sûr qu'il y a un climat, je dirais, de tension. »

Concernant son remplaçant pour la prochaine saison, Patrick Lagacé, Paul Arcand indique : « Je ne jouerai pas à la belle-mère ».

L'entrevue complète, disponible sur Tou.tv et sur les plateformes de Radio-Canada, vaut largement le détour.

Rappelons que Paul Arcand s'est déjà trouvé un nouveau mandat, qu'il entreprendra à la fin de son contrat au 98,5, en juin.