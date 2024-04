Si, la semaine dernière, Tout le monde en parle n'avait pas abordé le congédiement très médiatisé de MC Gilles, voilà que l'émission se reprend cette semaine en l'accueillant en tant que dernier coanimateur de la saison.

D'entrée de jeu, MC Gilles a abordé l'éléphant dans la pièce.

« Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais j'ai des après-midis de disponibles Guy. Je sais que ça fait une couple de fois que tu me dis : "On devrait aller dîner... As-tu le temps?" J'ai le temps, là. »

Du tac au tac, l'animateur répond, badin : « J'avais dit ça parce que tu étais occupé ».

MC Gilles enchaîne : « Comme ça arrive souvent dans notre métier, j'ai perdu un emploi à la radio. Mais, je n'ai pas eu le temps de dire aux auditeurs ou aux auditrices mon dernier mot, donc je vais vous le dire là. Dans notre métier, on reçoit des messages sur les réseaux sociaux, ce n'est pas toujours gentil, mais depuis une semaine, je reçois des milliers de messages d'amour. Des gens infiniment gentils qui me partagent leurs moments. Je n'ai pas eu le temps de vous répondre à tous parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vous ai tous lus. Dans ce temps-là, je me dis qu'on fait quand même le plus beau métier du monde, mais ça nous ramène à pourquoi on fait ce métier-là. [...] Moi, je le fais beaucoup pour les gens. C'est-à-dire que je suis ici pour vous représenter. »

Il se lance ensuite sur un sentier plus nostalgique : « La personne qui m'a appris, de faire ce métier-là pour les bonnes raisons, c'est la personne qui m'a engagé il y a 19 ans à la radio. Et le monde est petit Guy parce que ce soir, cette personne-là qui m'a engagé il y 19 ans, elle est avec nous. Je te laisse la présenter. »

L'animateur lance alors : « Mesdames, messieurs, voici Paul Arcand. »

On peut parler d'une prise de parole habile pour MC Gilles, qui clôt le dossier de belle façon.