Patrice L'Écuyer revient sur la présence de Dodo à la première de son spectacle

Patrice L'Écuyer a présenté la première de son spectacle d'humour la semaine dernière et Dominique Michel figurait parmi les nombreux invités de la colonie artistique.

« Je ne pensais jamais qu'elle viendrait », avouait Patrice lors de son passage à l'émission On va se le dire lundi.

« Elle est venue, puis il y a eu un moment dans le spectacle assez touchant parce que je fais allusion à Dominique dans le spectacle, puis je dis : "elle est là, justement". Et là, le monde, il y a eu une vague [d' acclamations]. »

C'était dur de continuer après ça.

Il ajoute à propos de sa première : « J'étais nerveux, oui, mais j'étais surtout fébrile et j'avais peur de ne pas être capable de passer par-dessus mon émotion. C'était comme un retour dans la famille. Je jouais devant tous les gens, quand j'étais ti-cul, le monde qui m'ont donné des chances. »

Il révèle aussi avoir eu un blanc sur scène ce soir-là. « C'était la première fois que je jouais au théâtre Maisonneuve et ça riait tellement fort... Quand tu joues [au théâtre], tu ne peux pas te mettre à réfléchir. Tu joues. Là, je me suis dit : "c'est ben fort!". Puis là, je suis venu pour recommencer et "ben voyons, je suis rendu où". J'étais tellement à l'aise, j'étais tellement heureux d'être là que j'ai dit : "wow". J'ai dit au monde : "j'ai un blanc", puis je voulais le vivre. "Je suis perdu complètement. Ça ne m'est jamais arrivé, c'est bien extraordinaire." [...] Le monde pensait que c'était dans le spectacle. Tout de suite après, j'y ai pensé et c'est reparti. »

