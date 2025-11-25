Accueil
Patrice L'Écuyer revient sur la présence de Dodo à la première de son spectacle

« Je ne pensais jamais qu'elle viendrait. »

Image de l'article Patrice L'Écuyer revient sur la présence de Dodo à la première de son spectacle
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Patrice L'Écuyer a présenté la première de son spectacle d'humour la semaine dernière et Dominique Michel figurait parmi les nombreux invités de la colonie artistique.

Voyez d'ailleurs une photo du passage de la grande dame sur le tapis rouge ici.

« Je ne pensais jamais qu'elle viendrait », avouait Patrice lors de son passage à l'émission On va se le dire lundi.

« Elle est venue, puis il y a eu un moment dans le spectacle assez touchant parce que je fais allusion à Dominique dans le spectacle, puis je dis : "elle est là, justement". Et là, le monde, il y a eu une vague [d' acclamations]. »

C'était dur de continuer après ça.

Voyez ici ce fameux moment du spectacle pendant lequel il parle de sa grande amie.

Il ajoute à propos de sa première : « J'étais nerveux, oui, mais j'étais surtout fébrile et j'avais peur de ne pas être capable de passer par-dessus mon émotion. C'était comme un retour dans la famille. Je jouais devant tous les gens, quand j'étais ti-cul, le monde qui m'ont donné des chances. »

Il révèle aussi avoir eu un blanc sur scène ce soir-là. « C'était la première fois que je jouais au théâtre Maisonneuve et ça riait tellement fort... Quand tu joues [au théâtre], tu ne peux pas te mettre à réfléchir. Tu joues. Là, je me suis dit : "c'est ben fort!". Puis là, je suis venu pour recommencer et "ben voyons, je suis rendu où". J'étais tellement à l'aise, j'étais tellement heureux d'être là que j'ai dit : "wow". J'ai dit au monde : "j'ai un blanc", puis je voulais le vivre. "Je suis perdu complètement. Ça ne m'est jamais arrivé, c'est bien extraordinaire." [...] Le monde pensait que c'était dans le spectacle. Tout de suite après, j'y ai pensé et c'est reparti. »

Dans le spectacle, il y a aussi un moment très touchant concernant Marie-Soleil Tougas. Lisez le tout ici.

