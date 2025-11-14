Patrice L’Écuyer rend hommage à sa grande amie, Dominique Michel

Dans son nouveau spectacle, Patrice L’Écuyer rend un court hommage à sa grande amie, Dominique Michel. Un moment touchant que les spectateurs apprécient beaucoup.

« Dominique et moi, ça a été le coup de foudre instantané. Tout ce qu'on faisait, nous autres, c'était le gaz au fond. Je me rappelle une répétition, je l'ai tellement serré dans mes bras, je lui ai pété une côte et avec sa tête, elle m'a pété une dent, on pétait le feu », dit-il faisant éclater de rire la foule.

« On était le gaz au fond tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dominique, c'est probablement, pas probablement, Dominique, c'est la plus belle rencontre que j'ai faite dans ma carrière. Je ne pouvais pas passer ça sous silence. Je t'aime, je t'aime Dominique. »

Il ajoute ensuite sous les applaudissements sentis de l'audience : « Et elle va très bien! ».

