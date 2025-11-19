Photos : Rare sortie publique pour Dominique Michel pour encourager son grand ami

Ce mardi soir avait lieu la grande première montréalaise du spectacle d'humour Après seulement 32 ans d'absence sur scène de Patrice L'Écuyer, au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.

Plusieurs personnalités s'étaient déplacées pour assister à l'événement, mais l'une d'elles a particulièrement attiré notre attention.

En effet, Dominique Michel s'est offert une rare sortie publique, pour aller encourager son grand ami de toujours.

Elle a d'ailleurs posé pour les photographes, seule, mais aussi accompagnée par deux couples bien connus : Mireille Deyglun et Jean-François Lépine, de même que Marie-Josée Taillefer et René Simard.

Voyez nos photos ci-dessous.

À 93 ans, Dominique Michel paraît en grande forme et plus rayonnante que jamais!

Patrice L’Écuyer présente son tout premier one-man-show intitulé Après seulement 32 ans d’absence sur scène. L’humour a toujours occupé une grande place dans sa carrière, que ce soit dans les Bye Bye (comédien dans quatorze éditions!), L’Écuyer, Prière de ne pas envoyer de fleurs, les galas Juste pour Rire et ComediHa! ou encore le spectacle Merci beaucoup. Mais aujourd’hui, l’animateur chéri depuis trois décennies s’attaque seul à la scène pour la toute première fois! Lisez nos impressions sur le spectacle ici.

Dans celui-ci, il rend d'ailleurs hommage à sa grande amie Dominique Michel, un segment que vous pouvez voir en vidéo ici.

Les détails et les billets pour ce spectacle se trouvent ici.