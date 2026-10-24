Patrice L'Écuyer et Dominique Michel en couple? Il répond

Ce vendredi, France Beaudoin recevait Patrice L'Écuyer sur le toujours aussi bienveillant plateau de Pour emporter. Celle qui a récemment été honorée pour l’ensemble de sa carrière avait effectivement le grand plaisir de recevoir le populaire animateur, pour découvrir les mots qui ont bercé sa vie.

Comme à chaque début d’épisode, une définition de l’artiste invité a été lue par France et pour Patrice, celle-ci avait été rédigée par l’éternelle complice de L’Écuyer, Dominique Michel. Dans une lettre remplie d'amour, elle indique :

« Patrice, t'as été très important dans ma vie. Ton humour, ta gentillesse, tes bons conseils, t'as été mon confident. Je me demande encore pourquoi nous ne nous sommes pas mariés. J'aurais dû faire la grande demande. Merci pour l'humour, les rires, la complicité, la tendresse, la confiance. Y'a pas un autre homme comme toi et on peut pas en inventer un autre. Je serai toujours là pour toi, si Dieu ne vient pas me chercher. Gros bisous. »

Véritables complices à la télé comme dans la vraie vie, les deux artistes se sont aimés avec passion sans se l’avouer véritablement, amenant France à questionner Patrice sur la possibilité que les deux amis aient déjà formé un couple. Ce à quoi Patrice répond, sans détour :

« On aurait pas pu, on a été. Trop épais pour m'en rendre compte. Dominique elle a l'âge de ma mère. Pour moi, c'était quelque chose qui n'était pas possible. En fait, on était un couple, sans consommer. D'ailleurs, son chum avait fait une crise de jalousie monumentale, par rapport à moi bien sûr. Puis malgré la différence d'âge, Dominique et moi, on a eu des conversations, c'était ma confidente, elle a été près de moi dans les périodes les plus difficiles de ma vie. C'est tellement une personne extraordinaire Dominique. C'est tellement une femme... elle est pure. »

Chose certaine, l’amour qui unit les deux artistes est bien manifeste et témoigne d’une belle relation d’amitié qui a su perdurer dans le temps. N’est-ce pas magnifique?

Rappelons que, récemment, c’est Léane Labrèche-Dor qui s’est confiée sur le plateau, abordant avec émotion un sujet plutôt sensible. C’est à lire ici.

Pour emporter est diffusé le vendredi à 20 h sur ARTV.