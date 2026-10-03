Léane Labrèche-Dor livre un bouleversant témoignage sur le décès de sa mère

C’est ce vendredi que le talk-show hebdomadaire Pour emporter effectuait son retour sur les ondes d’ICI ARTV. Pour une 7e saison, France Beaudoin reçoit une panoplie de personnalités connues et les interroge sur les mots qui ont contribué à bâtir leur vie.

Pour ce premier épisode très attendu, C’est la comédienne Léane Labrèche-Dor qui était en vedette, et celle-ci nous a offert plusieurs moments marquants au cours de l'émission, acceptant de se livrer sur plusieurs sujets personnels. Fille de l’inimitable Marc Labrèche, Léane a notamment raconté une anecdote directement issue de son enfance, au cours de laquelle ce n’est pas un mot qui a été à l’origine d’un moment, mais bien le silence : la mort de sa maman Fabienne Dor.

Quand France lui a demandé quels sont les mots qui lui sont reviennent en mémoire, en repensant à cette triste journée, elle précise :

« Le moment où est-ce que Fabienne est morte, le matin, que mon père est venu à l’école pour me chercher, pour me le dire, c’est le moment de silence. C’est qu’il n’avait pas de mots. Mettons, je me rappelle très bien, je suis dans ma classe, ça cogne à la porte. J’ai comme un feeling, moi j’ai été la voir la veille, le soir à l’hôpital, et là je vois que c’est ma prof, Stéphanie Blais, c’est une professeure qui était prof d’arts dramatiques, ça fait que là je la suis, et toute la marche, elle, elle ne dit rien. Je pense que ça devait être terrible pour elle, de venir me chercher. C’est une longue marche de silence. Là je vois mon père qui est juste là et il ne dit rien. Moi je ne dis rien. Mais je fais juste m’effondrer en larmes. Il n’y a pas de mots. C’est le moment où je pense qu’il n’y aurait pas eu d’autre chose à faire que d’être juste dans le silence. »

La tristesse inouïe de perdre un parent en jeune âge n'est pas chose facile, et Léane a pu compter sur la présence de son fils Milo pour traverser cette épreuve. Depuis qu'il est né, Milo lui rappelle chaque jour sa maman, à travers ses mimiques et sa façon d'être, raconte-t-elle. Quel beau moment télé!

La semaine prochaine, c'est François Pérusse qui prendra place aux côtés de France Beaudoin, pour une heure de discussion absolument mémorable.

Pour emporter est diffusé le vendredi à 20 h sur les ondes d'ICI ARTV.