Pas de Tout le monde en parle la semaine prochaine : voici pourquoi

Chaque semaine depuis plus de 20 ans, les téléspectateurs sont au rendez-vous du talk-show dominical par excellence, Tout le monde en parle. Avec verve et pertinence, Guy A. Lepage et son coanimateur invité convient les acteurs de l’actualité d’ici et d’ailleurs sur le plateau, à venir s’expliquer sur les enjeux du moment.

Pour autant, si le prochain épisode mettra de l’avant une impressionnante brochette d’invités, les fans du concept devront s’armer de patience avant de renouer avec le Guy A. et son équipe, puisque l’émission fera relâche la semaine prochaine. En effet, la case horaire habituelle sera occupée par la 48e édition du Gala de l’ADISQ. Pour une 3e année consécutive, c’est à l’humoriste Pierre-Yves Roy-Desmarais qu’on a confié l’animation de cette soirée qui s’annonce riche en musique et en culture!

Par ailleurs, quelques émissions spéciales sont prévues à l’antenne de Radio-Canada la semaine prochaine, pour mettre de l’avant les artistes en nomination et la beauté de la culture musicale de chez nous. Ce mercredi, André Robitaille et Mélanie Maynard accueilleront sur le plateau des Enfants de la télé des invités spéciaux dans une spéciale ADISQ, tout comme France Beaudoin et son émission Pour emporter, présentée ce vendredi à 20 h sur ICI ARTV et dimanche à 19 h 30 sur ICI Télé.

Le Gala de l’ADISQ sera quant à lui présenté sur les ondes de Radio-Canada à compter de 20 h le dimanche 8 novembre prochain. Le premier Gala de l’ADISQ sera diffusé mercredi prochain à Télé-Québec, dès 20 h.