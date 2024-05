On sait enfin pourquoi Gildor Roy n'est arrivé qu'à la 8e semaine de Sortez-moi d'ici

Les rumeurs quant à la participation de Gildor Roy à Sortez-moi d'ici avaient circulé bien avant le début de la saison de l'émission. C'est pour cette raison que, dès le coup d'envoi, les téléspectateurs s'attendaient à un revirement de situation, où le populaire comédien débarquerait. Mais personne, non, personne, ne s'attendait à ce qu'il débarque à la huitième semaine de la compétition. Bien entendu, même s'il ne s'agissait ultimement que d'une simple distraction pour offrir une petite frousse aux campeurs, la raison de cette visite a suscité bien des questionnements chez le public.

Nous avons été à la source afin de comprendre le raisonnement de la production.

« Moi, ils m'avaient demandé de faire la saison complète, mais je devais tourner un film dans ces dates-là. Ça fait que j'ai dit non », nous explique le comédien culte.

Ce dernier nous confirme qu'il aurait adoré relever le défi d'être l'un des candidats, qu'il aurait aimé mettre son courage à l'épreuve tout au long de la saison.

« Mais aussitôt que j'ai dit non, le film a été reporté plus tard. Mais là, j'étais bien trop gêné pour appeler Jean-Philippe [Dion] », poursuit Gildor.

Finalement, c'est par simple hasard qu'il a recroisé l'animateur et producteur de l'émission.

Il lui a rapporté les circonstances. « "Mon film a été reporté, je suis désolé, j'aurais aimé ça." Et là une couple de jours après, il m'a appelé. "J'ai eu une idée. Viendrais-tu faire ça?" Bien, certainement! » Comme la production avait probablement dû confirmer ses participants et aller de l'avant entretemps avec les premiers préparatifs, on peut s'imaginer qu'ils ont vu cette adhésion tardive comme étant un scénario réalisable.

Enfin, pour Gildor, le déplacement en aura tout de même valu la peine. Il se remémore un moment qui l'a spécialement marqué : « La face des gens quand je suis sorti de la roulotte. J'ai vu, en dix secondes, le bonheur et la haine. C'était merveilleux. »

Une expérience sociale insolite, mais tout à fait excitante! « Ce n’est pas du monde que je connaissais. Je connaissais un peu Dave [Morissette], un peu Phil [Laprise], un peu Alex [Perron]. Rosalie [Vaillancourt], c'était la première fois que je la rencontrais. Audrey [Roger] aussi. En fait, celle que j'avais rencontrée le plus souvent, c'était Clodine [Desrochers]. »

Le comédien en aura aussi profité pour piéger ses camarades avec une blague qui a créé toute une stupeur chez ses comparses. On vous rapporte cette anecdote, qui n'a pas été montrée à la télé, dans l'article ici.

Gildor Roy conclut, heureux d'avoir plongé dans le défi Sortez-moi d'ici, même si ce ne fut que d'une très courte durée : « C'était tellement cool. Les gens étaient contents que je sois allé faire ça. Ils ont trouvé ça drôle. »