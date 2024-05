L'arrivée du comédien Gildor Roy dans Sortez-moi d'ici a causé tout un écho. Bien qu'il fut question davantage d'une distraction que d'un grand revirement de situation au final, sa brève présence fut marquante pour les campeurs (et iconique pour les téléspectateurs).

Dans le cadre du dévoilement de son tout nouveau projet, dont nous vous filons tous les détails dans cet article, le comédien nous confie une anecdote sur la téléréalité, qui s'est vue coupée au montage. Pourtant, à l'entendre sur la réaction des autres campeurs, qu'il a piégés pour le plaisir de les voir réagir, on peut s'imaginer une scène qui vaut de l'or.

J'avais avisé la production : "Je vais leur parler de leur cachet. Je vais leur faire croire que je suis payé plus cher qu'eux autres."

« À un moment donné, autour du feu, je dis : "Combien vous êtes payés, vous autres, pour faire ça?" J'ai dit : "écoute, sans nommer de montant-là, c'est correct, je ne sais pas, pour partir six semaines, ça vaut la peine".»

« Là, il y a un gros silence. Personne n'ose me demander... », ajoute-t-il, avant de continuer de raconter sa petite baliverne.

"En tout cas, je vous dis qu'ils me voulaient en tabarnouche. Ils m'ont offert tellement d'argent que je ne pouvais pas dire non." Tu aurais dû voir Alex Perron, les yeux de même...

Il mimique le regard de l'animateur Alex Perron, estomaqué.

« Et j'ai su, après, que même Dave Morissette a dit aux autres... "Me semble que ce n'est pas lui ça. Me semble que Gildor n'est pas de même." Et y'était bien, bien déprimé », nous rapporte-t-il en riant, fier de son coup. « J'étais dégueulasse. Ça n'avait pas de bon sens. Je savais que j'aurais l'occasion de leur dire que ce n'était pas vrai, alors je pouvais y aller un peu. »

Vers la fin de son séjour dans la jungle, Gildor Roy se remémore aussi avoir « chanté des chansons panaméennes ». Il explique qu'il s'agissait peut-être d'une question de droits d'auteurs, l'air déçu de ne pas avoir pu partager ce moment mémorable avec le public. « C'était vraiment bon. » Là est le défi d'une bonne téléréalité, on ne peut tout garder au montage! Et ça fait de bonnes histoires à raconter!

Sortez-moi d'ici, les dimanches à 18 h 30 sur TVA et TVA+.