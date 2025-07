Olivier Gervais Courchesne présente sa conjointe comédienne à Sucré salé

L'acteur Olivier Gervais-Courchesne était l'invité de Sucré salé mardi soir. Il a reçu Mélanie Maynard dans sa cour.

Ensemble, ils ont discuté de sa carrière, mais aussi de sa vie personnelle.

Le comédien a parlé de sa relation amoureuse de 18 ans avec sa conjointe, Maude Hébert.

Cette dernière est aussi comédienne et a travaillé sur plusieurs plateaux de télé, dont celui de Sucré salé. On a pu la voir dans M'entends-tu?, Une autre histoire et Les Honorables, dans laquelle jouait aussi son amoureux.

