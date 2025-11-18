Accueil
OD Chypre : Naomi prend la défense d'Arnaud après un dérapage

Les choses ont pris des proportions exaspérantes.

Image de l'article « OD Chypre» : Naomi prend la défense d'Arnaud après un dérapage
Par Élizabeth Lepage-Boily

Naomi n'est certainement pas la présidente du fan club d'Arnaud, alors que celui-ci a manigancé pour l'éliminer en début de saison, mais elle a quand même dû prendre la parole ce mardi afin de freiner une situation qui dérape complètement.

Le public n'accepte pas qu'Any et Deymien aient été éliminés lors du voyage final et a mis la faute sur Arnaud, qui n'a pas tenu sa promesse faite au couple de les protéger à tout prix.

Ainsi, bien des téléspectateurs ont décidé de faire de la mauvaise publicité au restaurant de ce dernier afin de le punir pour ses actes.

Ce n'est évidemment pas la bonne pratique à adopter et Naomi a décidé de prendre la défense de l'entrepreneur et ses associés.

« Arrêtez de laisser des commentaires négatifs au resto d'Arnaud. C'est wack. »

Voyez sa publication au bas de l'article.

Rappelons que certains téléspectateurs ont adopté une mesure différente pour faire entendre leur mécontentement face à la situation actuelle à OD Chypre. Tous les détails ici. Est-ce que tout cela aura un impact sur la finale en direct dimanche prochain? À suivre!

Mentionnons que L'Heure de vérité sera diffusée le 30 novembre prochain et Deymien nous promet déjà qu'on risque d'être choqués. Apprenez-en plus ici.

