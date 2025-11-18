Deymien, amer, prend la parole suite à son élimination d'OD Chypre

Après avoir enfin retrouvé son téléphone et avoir eu accès à ses réseaux sociaux, Deymien d'OD Chypre a pris la parole afin de remettre les pendules à l'heure.

« Ceci dit, je trouve ça vraiment dommage de regarder la dernière table de délibération et d'entendre les mensonges et les arguments pourris qu'ils ont sortis (des choses auxquelles je vais répondre très facilement d'ailleurs). Si vous avez été choqués hier, attendez l'heure de vérité, vous allez l'être encore plus

Anthony qui dit que je lui ai « toujours » parlé de ma « grande carrière d'influenceur », alors que la seule raison pour laquelle il savait que j'avais une plateforme avant OD, c'est parce qu'il m'a tiré l'information à force d'insister, justement parce que je voulais pas parler des réseaux. J'ai vraiment cringe.

Bref, y'a six finalistes. Vous allez être servis six fois. »

Voyez sa publication ci-dessous.

Rappelons que l'un des arguments émis par Anthony pour éliminer le couple de Deymien et Any était que l'étudiant en courtage immobilier de Terrebonne parlait davantage de sa vie d'influenceur que de sa prétendante.

Précisons que Deymien a 82 000 abonnés sur Instagram, soit beaucoup plus que la plupart des participants d'OD.

On peut s'attendre à ce que ça brasse à L'Heure de vérité. Celle-ci sera diffusée le 30 novembre à 18 h 30 sur Noovo.

Précisons que Béatrice demandera aussi des comptes à certaines personnes. Tous les détails ici.