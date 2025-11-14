Béatrice aura-t-elle des choses à régler à L'heure de vérité? Elle s'explique

L'Heure de vérité sera diffusée le dimanche suivant la finale, soit le 30 novembre prochain.

Ce sera la première fois que tous les candidats se retrouveront après la fin des tournages.

Nous avons demandé à Béatrice et Sébastien, qui viennent tout juste d'être exclus d'OD Chypre, s'ils demanderont des comptes à certains de leurs confrères et consoeurs.

« Oui, absolument », indique d'abord Béatrice.

« De mon côté, c'est sûr que j'ai hâte de parler à Cindy et Lauriane. En visionnant les épisodes, j'ai pu voir que Cindy et Lauriane souhaitaient m'éliminer la dernière semaine. Puis, elles ont beaucoup "cook" mon couple, comme on dit. Donc oui, j'ai trouvé ça quand même assez difficile de visionner mes amis... J'ai vu ça un petit peu comme une trahison sur le coup. Mais en même temps, je suis capable de faire la part des choses. Je comprends que c'est juste un jeu. Donc je ne suis pas fâchée contre elles. J'ai juste hâte d'avoir un peu plus d'explications de leur côté, puis qu'on s'explique », dit-elle.

De son côté, Sébastien tient essentiellement le même discours : « C'est sûr que j'ai vraiment hâte à L'heure de vérité parce que c'est là que tout le monde a visionné les épisodes. Tout le monde sait ce qui s'est dit un peu dans le dos, à gauche, à droite. Ça va être le fun de finaliser nos conversations, de vraiment se dire les vraies choses, en bout de ligne. Parce qu'il y avait une stratégie pour plein de joueurs. Il y a quand même un gros prix à gagner à la fin. C'est normal qu'il y ait des stratégies à gauche, à droite. On a été un couple vraiment controversé. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites, surtout sur moi, vers la fin de notre aventure. Ça va être le fun de pouvoir confronter ces gens-là, et pas d'une mauvaise façon, mais plus de leur prouver que finalement, il y a des moments, c'est pas moi qui mentais, mais c'est peut-être d'autres personnes. Le spotlight va être séparé à l'heure de vérité sur plein de monde. Ça va être vraiment le fun de pouvoir éclaircir tout ça. »

C'est à ne pas manquer! L'émission n'est pas encore tournée, mais on peut déjà vous dire que : « ça va être bon ce show-là! ».