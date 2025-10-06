Voici le restaurant d'Arnaud d'Occupation Double Chypre

Arnaud d'Occupation Double Chypre est décrit comme un entrepreneur en restauration.

En fouillant un peu sur le web (notamment rapporté par Narcity), on découvre qu'Arnaud est propriétaire - avec huit autres personnes - du restaurant Janick, à Beloeil.

L'établissement est décrit comme suit : « Depuis 2006, au Restaurant Janick, nous vous offrons une cuisine inspirée, chaleureuse et débordante de saveurs. Le tout, dans un décor contemporain, enchanteur avec une vue imprenable sur le Richelieu et le Mont Saint-Hilaire. »

Le menu varié comprend des tapas, des tartares, des salades, des pâtes et différents types de viandes. Le prix moyen d'un repas est de 28 $.

Voyez quelques images des plats servis et du décor ci-dessous.

Le restaurant Janick se trouve au 995 rue Richelieu, à Beloeil.

