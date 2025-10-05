Si Sébastien a réussi - grâce à un ultimatum gênant - à détourner le regard du public d'Arnaud, celui qui clame trouver ça sexy quand une fille lui laisse faire ses activités (🤦‍♀️), voilà que le restaurateur est revenu au coeur des discussions dimanche, notamment en raison d'une discussion avec « son bro » Maxime.

Arnaud, qui tentait de le convaincre d'élargir ses horizons et de ne pas trop faire confiance à Béatrice, a laissé un goût amer à bien des téléspectateurs.

« Arnaud joue ses cartes, c'est juste pour faire sortir Béa et Seb »

« Ceux qui pensent qu'Arnaud essaie d'aider Max 😆🤣 Arnaud n'aide personne il joue sa game à lui »

« Nonon... Wowwww!!!⛔️ Les gens qui applaudissent Arnaud, vous êtes tous Naïfs comme Naomie et en plus n'avez pas appris. »

« Le dude essaie juste de faire dire à Max ce qu'il veut entendre [...] »

« Maxime écoute le pas, il n’est trustable lui 😖 »

« Arnaud semble vouloir faire dire des choses par Max pour ensuite s’en servir contre lui … comme il a déjà fait … je lui fais pas confiance »

Cette discussion a toutefois résonné de façon très différente chez d'autres fans, qui s'avouent impressionnés par la perspicacité du joueur.

« Arnaud on t’aimait pas au début mais là tu es entrain de faire un revirement légendaire hahah »

« Arnaud a raison ! Elle a backstab Max durant son voyage, elle peut très bien le refaire. »

« Arnaud gagne tellement à se faire découvrir !! 👏🥰 »

« Arnaud ya les yeux ben ouvert 🙏🙏🙏👌 »

« Wow Arnaud commence à me surprendre ! »

« Arnaud je le vois gagner »

Les fans d'OD devront donc choisir leur camp : « good bro » ou « fake bro »? Voilà une réflexion presque aussi éloquente que la façon de s'exprimer d'Elijah selon Clara...