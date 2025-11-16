Beaucoup de grogne suite à l'annonce des trois couples finalistes d'OD Chypre

Dimanche, nous avons appris qu'Arnaud et Lauriane, Mathis et Cindy ainsi qu'Anthony et Alexandra étaient les trois couples finalistes d'OD Chypre.

Ils ont été élus suite à une dernière délibération qui a fait beaucoup de vagues. En effet, Arnaud et Lauriane ainsi qu'Anthony et Alexandra ont décidé d'éliminer de la course Any et Deymien, le seul couple qui, selon plusieurs, paraissait réel.

La page Facebook d'Occupation Double a explosé lorsque le vote a officiellement été lancé. Visiblement, le public n'est pas très heureux des trois options qu'on leur offre.

« Cette année je vote pas 🗑️ »

« Vraiment ordinaire comme finale »

« Je ne voterai pas pour OD amitié ! »

« Aucun de ses 3 couples mérite de gagner. »

« Est-ce qu’il a une option “autres”? 😂 ils ont tous éliminé les vrais couples cette année. »

« Le public devrait avoir davantage son mot à dire…. Sincèrement très décevant cette année, aucun mérite mon vote. »

« Sérieux... ca s'en vient de pire en pire a chaque année.. Vous aurez assurément le moins de vote de l'histoire 😅 »

« Le taux de participation de vote va être très bas cette année. »

Certains encouragent même le public au boycott.

« Let’s go le QC on ce met tous ensemble comme en 2023 pour le vote mais cette fois-ci ON VOTE PAS ».

On se souviendra que, cette année-là, Mia et Simon avaient remporté OD Andalousie suite à un vote de protestation après l'élimination du couple chouchou (Marie-Andrée et Anthony) à la ligne d'arrivée.

Pour le moment, il n'y a qu'un couple d'OD Chypre qui tire un peu son épingle du jeu, et ce n'est pas grâce à leur relation enviable...

« Arnaud le mastermind gagnant d’OD 2025 🏆 »

Dans l'émission, Arnaud affirme qu'il ne croit pas pouvoir gagner, conscient qu'il a été polarisant. Sera-t-il surpris dimanche prochain?

C'est ce que nous saurons le 23 novembre, dès 18 h 30.