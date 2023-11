OD Andalousie : Alexandra, pas contre l'idée d'un rendez-vous avec Jérémy

Nos récentes entrevues avec les exclus d’Occupation Double, sous le soleil de l’Espagne et à leur retour au Québec, nous apprenaient que la relation (parfois malaisante) du duo formé d’Alexandra et d’Antoine n’avait pas évolué vers le statut de couple, mais qu’ils restaient tout de même de bons amis.

Découvrez aussi nos images exclusives de la maison des exclus en Andalousie.

Alexandra, de son côté, ne perd pas l’espoir de rencontrer quelqu’un qui fera vibrer son cœur : « En m’inscrivant, oui c’est ce que je m’attendais, j’espérais que ça arrive ! Mais j’étais consciente que ça se pourrait que je ne trouve pas ma personne, dans un si petit nombre de gars. Écoute, il y a plein de monde sur la planète, je vais sûrement trouver quelqu’un, un jour (rires) ! ».

Souvenons-nous qu’une connexion entre Alexandra et Jérémy, qui étaient tous deux arrivés comme twist à la seconde semaine de l’aventure, n’a pas été explorée, au regret de ce dernier.

À propos de l’entrepreneur en immobilier, Alexandra n’est pas contre l’idée de lui donner une autre chance, si l’occasion se présentait.

« On va voir, écoute, on va voir s’il commence par m’inviter ! Et on verra la suite des choses, mais je ne suis pas fermée. »

À ce moment, Antoine, à ses côtés, interrompt : « Je peux venir ? ». Il faut dire que les deux jeunes hommes ont rapidement développé une complicité, malgré ce que les émissions peuvent avoir laissé paraître. Jérémy nous en donnait d’ailleurs tous les détails dans une récente discussion.

« Bin oui », répond sa complice, momentanément. « Une date à trois. On continue le show, même quand il est fini ! », ajoute Alexandra, à la blague.

Découvrez aussi qui sont les candidats chouchous du réalisateur d’OD cette année.