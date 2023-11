Le réalisateur d'OD dévoile ses coups de coeur de la saison

Vincent Bald, le réalisateur captation d'OD Andalousie, celui qui crée la « trame narrative »de l'émission avec le producteur Jean-Philippe Perron, s'est récemment confié à nous sur ses moments marquants de la saison, alors que nous étions en visite en Espagne.

D'abord, il nous dit d'emblée que son travail était relativement plus simple cette année par rapport aux éditions précédentes. « On a enlevé beaucoup de glaçage sur le gâteau », précise-t-il. « On n'avait pas de troisième maison, pas de C.A. ni de deuxième aventure, donc c'était quand même une année plus facile. »

Le tapis rouge a été l'un des plus gros défis pour lui en 2023. « On a réussi à faire un très beau tapis rouge, dans un temps réduit, dans un petit endroit, avec une équipe aussi réduite. On a réussi à faire un petit miracle, malgré la pluie. »

Dans les maisons, l'un des moments qui l'a le plus marqué a été le premier french de Marie-Andrée et Anthony. « Ils sont super cutes », avoue-t-il. « La petite main et le "je t'aime"... »

Son assistante, Émilie Poirier, abonde dans le même sens. « Ce sont tellement des personnes vraies. Je trouvais ça drôle quand ils ont comparé Anthony à un gars de "L'amour est dans le pré". C'est tellement ça! »

Elle ajoute : « Vincent/Lara aussi, ils étaient "meet to be". Regarder leur portrait et les voir ensemble aujourd'hui, tu te dis : "ils étaient faits pour se rencontrer". »

Vincent renchérit : « Marie-Andrée et Anthony, ils ont une simplicité qu'on n'a pas vue depuis longtemps à OD. Donc, c'est l'fun de les voir évoluer ensemble. »

Rappelons que beaucoup de fans aussi ont un penchant pour ce couple authentique. D'ailleurs, en raison d'une situation qu'ils qualifient d'injuste (détails ici), bien des téléspectateurs promettent de voter pour eux comme grands gagnants.

Est-ce qu'on peut s'imaginer un combat serré entre le couple de Lara et Vincent et celui de Marie-Andrée et Anthony lors de la finale? À suivre! Chose certaine, ça risque de se jouer entre ces deux-là, à moins d'une situation inattendue...