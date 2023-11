Les fans dénoncent une injustice dans OD Andalousie

Depuis quelques semaines, le moral de Marie-Andrée n'est pas au plus haut à OD Andalousie.

La jeune femme - et son compagnon Anthony - trouve le temps long dans les maisons, très long. Les crises de larmes de l'infirmière sont fréquentes et les téléspectateurs se divisent en deux clans par rapport à ces élans de tristesse. Certains sont pleins de compassion, alors que d'autres sont profondément agacés.

Chose certaine, peu importe le clan, les fans sont nombreux à dénoncer le fait que Marie-Andrée et Anthony ont eu droit à moins de sorties en couple que les autres.

Mardi, quand il a été annoncé que c'était au tour de Mathieu et Rebecca de partir en voyage, les téléspectateurs se sont révoltés sur les réseaux sociaux.

Anthony et Rebecca ont déjà eu droit à un voyage, et Math P. a aussi eu l'occasion de prendre l'avion, alors qu'il a visité Copenhague avec Léa en début de saison. Marie-Andrée, elle, n'a toujours pas eu droit à ce privilège et les fans y voient une énorme injustice.

La bouteille n'est désormais plus impliquée dans le processus de sélection, comme les couples sont tous formés, alors c'est à la production de prendre les décisions. Comme on voit davantage Marie-Andrée et Anthony à l'écran, peut-être voulait-on offrir un temps d'antenne à Mathieu et Rebecca, mais le contrecoup sur Marie-Andrée est déplorable, dénotent les fans.