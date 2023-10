Sami revient sur son aventure : « J'ai adoré OD, mais peut-être qu'OD, ce n'était pas la meilleure chose pour moi »

Nous devons vous l’avouer d’emblée, nous avons été complètement charmés par Sami lorsque nous avons eu la chance de le rencontrer en Andalousie, dans la maison des exclus.

Éloquent, diplomate et lucide, il n’est pas le classique candidat d’Occupation Double, et c’est excessivement rafraîchissant !

Il s’est confié sur son aventure avec une grande transparence. Comme les fans de l’émission ont pu le constater, Sami n’était pas du genre à s’amouracher au premier coup d’œil.

« Je suis une personne pour qui ça prend beaucoup de temps avec une fille juste pour m’intéresser à elle. Pour la trouver belle, j’ai besoin de m’intéresser à son intellect. », nous confie-t-il.

Au final, j’ai adoré OD, mais peut-être que OD, ce n’était pas la meilleure chose pour moi.

Il ajoute : « On passe tellement peu de temps avec les gens que ça a été très difficile pour moi de créer une complicité avec les filles. Il y avait comme une sorte de barrière. C’est difficile de changer ça parce que c’est vraiment ce que je suis. Mon intérêt se développe plus sur le long terme. »

À propos de la pétillante Céline, avec qui il a quitté l’aventure, il dit ceci : « Avant notre élimination, on a passé quatre jours ensemble au Maroc 24/7 et là, on est ensemble depuis trois semaines. On s’est pas chicané une fois, on se dit les vraies affaires. Quand il y a quelque chose que je dis dans l’émission et que j’ai l’impression que je parais mal, elle me rassure et vice-versa. On se comprend bien. »

« De semaine en semaine, je la trouve de plus en plus belle », avoue-t-il. « Au début, je ne la trouvais pas nécessairement attirante. Pas qu’elle n’est pas belle, parce que tout le monde sait qu’elle est très jolie, mais moi j’ai de la misère à être intéressé par quelqu’un quand je ne le connais pas. »

Sami admet avoir été touché de revoir les images où Céline et lui parlaient du génocide autochtone au Canada. « J’ai aimé ça parce que j’ai eu beaucoup de discussions de ce type-là qui n’ont pas été montrées et je comprends que ce n’est pas ça le but du show, mais c’est l’fun de voir que l’on connectait par rapport à ça et ça nous a aidé à développer notre complicité. »

C’est quelque chose que je voulais amener au show : un aspect intellectuel, et "intellectuel" ne veut pas dire neutre ou plate, ça peut être sexy.

Concernant ce que Sami aurait aimé qu’on voit dans l’émission et qui n’a pas été montré, il nous dit ceci : « Je n’en veux pas à personne, mais la première semaine, lors du premier 5 à 7, j’ai pleuré devant Rebecca et j’ai pleuré devant les gars. Il y a beaucoup de moments où je me suis montré vulnérable devant les gens qui n’ont pas vraiment paru dans l’émission. On m’a reproché d’avoir été un peu coincé ou de ne pas m’ouvrir, alors que je considère l’avoir fait. »

Sami a aussi répondu aux personnes qui jugeaient qu’étant donné son statut, sa place était dans une clinique plutôt que dans une téléréalité. Voyez le tout ici.