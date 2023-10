Découvrez des images exclusives des deux maisons des exclus d'OD Andalousie

Lors de notre périple en Andalousie, nous avons visité les deux maisons des exclus d'Occupation Double.

Si vous écoutez OD EXTRA, vous avez peut-être remarqué que les entrevues des animateurs avec les ex-candidats se faisaient soit sur le balcon ou au bord de la piscine. Ce n'est pas la même maison.

Afin de préserver le mystère le plus longtemps possible, les exclus sont séparés. Certains se retrouvent tout de même sous le même toit, comme Racky et Dan, ou Léa et Mathieu B, mais plusieurs ne se seront jamais recroisés avant leur retour au Québec, malgré leur élimination successive. Comme les maisons se trouvent à 30 minutes de route l'une de l'autre, pas de chance de croiser un ancien comparse dans le quartier.

Il faut savoir aussi que deux nounous les accompagnent dans chaque maison.

Avec elles, ils écoutent les émissions de façon progressive, question de ne pas les brusquer. Ils ont toujours l'opportunité de contacter la psychologue, présente à destination, pour se confier s'ils en sentent le besoin.

En plus d'un visionnement intensif, ils peuvent s'adonner à des activités comme la lecture, le casse-tête, les jeux de société, etc. Ils peuvent aussi faire du jogging ou de la marche autour de la maison. S'ils quittent leur petit nid pour s'adonner à une activité, c'est généralement pour un tournage avec OD EXTRA.

Il leur est encore interdit à cette étape de communiquer avec leurs proches.

Même s'ils aiment l'Espagne, tous ceux à qui nous avons eu la chance de parler (même sous la torture, nous ne vous révèlerons pas qui) sont très fébriles à l'idée de rentrer à la maison.

Voyez quelques photos de ces fameuses maisons bardées du charme de la Costa del Sol ci-dessous.

