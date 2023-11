Antoine d'OD Andalousie : « Je suis resté moi même tout le long, pour le meilleur et pour le pire »

Antoine et Alexandra ont quitté les maisons d'Occupation Double dimanche soir.

Nous les avons rencontrés lors de notre visite dans les maisons des exclus en Espagne alors qu'ils leur restaient encore 17 jours sur la Costa del Sol avant de revenir au Québec.

Ils avaient alors visionné la grande majorité de leur aventure OD.

Le restaurateur Antoine admet avoir eu du mal au départ à se regarder à la télé. « Je ne suis pas quelqu'un qui se prenait beaucoup en photos ou en vidéos. Je n'avais pas beaucoup de connaissance là-dedans. Le fait de me voir à la télé, ça m'a créé un sentiment de malaise. Chaque fois, tu te dis toujours que ça va être pire que ce que c'est vraiment. Quand on le voit, on est plutôt rassuré. Le pire, c'est l'attente avant le visionnement... », indique-t-il.

« Je me reconnais quand même à l'écran », dit-il. « Je suis resté moi même tout le long... pour le meilleur et pour le pire. »

Il avoue tout de même que, régulièrement, pendant qu'il regardait les émissions, il se suppliait lui-même de se taire. « Je parle beaucoup. J'ai dit beaucoup de choses. Sur 10 choses que j'ai dites, il y en a peut-être 6-7 qui étaient intéressantes et 3-4 que j'aurai dû me fermer. »

Alexandra, à ses côtés pendant le visionnement, l'encourageait et le rassurait. Même s'ils ne forment pas un couple, ils sont restés de bons amis.

Antoine est également revenu sur ce moment où les familles des candidats l'ont choisi comme « gendre idéal » en tout début d'aventure. « Je suis tellement reconnaissant. Ça m'a évité un 3 minutes de malaise intense. »

Ajoutons qu'Antoine avait très (très) hâte de retrouver son restaurant.